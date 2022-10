बच्चे को कब से दें रंगों के बारे में जानकारी, जानिए ये 5 टिप्स

हाइलाइट्स एक समय पर केवल एक ही रंग पर ध्यान दें. रंगों के बारे में सिखाने वाले खिलौने लाएं. जब बच्चा ढाई से तीन साल का हो तो रंगों के बारे में बता सकते हैं.

How to Teach Colors To Baby: बच्चों को कोई भी नई चीज के बारे में सिखाना बहुत आसान नहीं होता है और खास कर रंगों के बारे में जानकारी देना. अगर आप बच्चों को रंग के बारे में बताना शुरू करते हैं, केवल तब ही आप जान पाएंगे कि यह सीखाना कितना मुश्किल भरा काम है. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना परेशानी के बच्चे को रंगों के बारे में नहीं सीखा सकते है. जब बच्चा ढाई से तीन साल का हो जाता है तो आप उसे रंगों के बारे में जानकारी देना शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो बच्चों को रंग के बारे में सीखने में मदद कर सकती है.

बच्चों को सिखाएं इन टिप्स से

एबीसीडीईईलर्निंग डॉट कॉम के मुताबिक, एक समय पर केवल एक ही रंग पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप एक ही समय पर ज्यादा रंग सामने लाते हैं तो बच्चे का ध्यान एक पर नहीं आकर्षित हो पाता है और वह सीखने की बजाए खेलने लगता है.

-जब आप उन्हें एक से ज्यादा रंग के बारे में सीखा चुके होते हैं तब एक बार दोनों रंगों को उनके सामने रख कर कोई एक रंग चुनने को कहें ताकि यह पता लग सके कि वह सीख गए हैं या नहीं.

-रंगों के बारे में सिखाने वाले खिलौने बच्चे के लिए लाएं ताकि वह उन्हें देख देख कर सीख सकें और इसमें फन भी ढूंढ सकें.

-बच्चे को एक रफ ड्राइंग बुक दे कर उसमें रंग भरने को बोलें और बताएं कि यह कौन सा रंग है. इसके बाद उन्हें वह रंग चुनने को बोलें.

-जो रंग बच्चे के आगे दिखते हैं उन्हें प्वाइंट आउट करके उन्हें बोलने लगें ताकि बच्चे को यह पता लग सके कि यह कौन सा रंग है.

