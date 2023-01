क्या आपका बच्चा भी आपसे रहता है दूर-दूर? इन वजहों से हो सकती है यह परेशानी

हाइलाइट्स अगर आप बच्चों को हर बात पर डांट देते हैं, तो वे आपसे दूर-दूर रहने लगते हैं. बच्‍चों की प्राथमिकताओं को इग्‍नोर करने से भी उनका आपसे भरोसा उठ जाता है.

Reasons Why Kid Avoid Talking To You: बेहतर रिलेशन के साथ साथ बेहतर परवरिश के लिए भी संवाद जरूरी माना जाता है. परवरिश में आपसी संवाद से आप ना केवल किसी बड़ी समस्‍या को होने से पहले टाल सकते हैं, बल्कि परवरिश को मजेदार और तनावरहित भी बना सकते हैं. लेकिन कई बार पेरेंटिंग मिस्‍टेक की वजह से माता पिता और बच्‍चों के बीच दूरियां जन्‍म दे देती हैं और इन दूरियों के कारण बच्‍चे माता पिता से बात करना बंद कर देते हैं. समस्‍या यही से शुरू होती है. अगर आप परवरिश में थोड़ा पेशेंस रखें और हल्‍के माहौल में बच्‍चों से बातचीत बनाए रखने का प्रयास करें. लेकिन अगर इसके बावजूद बच्‍चे आपसे कतरा रहे हैं और बीतचीत करना कम कर दिए हैं तो इसकी कई वजहें हो सकती हैं.

इन वजहों से बच्‍चे करते माता-पिता से नहीं करते बात

हर वक्‍त डांटना लगाना- अगर आप हर वक्‍त बच्‍चों पर नजर रखते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर उसे टोकते या डांटते रहते हैं तो इसका बच्‍चे के स्‍वभाव पर नकारात्‍मक असर पड़ता है. अगर आप ऐसा करना नहीं बंद करेंगे तो वे कुछ भी बोलने या शेयर करने में आपसे डरेंगे. बता दें कि हर काम डरा धमकाकर नहीं कराया जा सकता, इसका नुकसान ही होता है.

बच्‍चे को समय ना देना- अगर आप अपने बच्‍चे को समय नहीं दे रहे और उसकी समस्‍याओं या खुशियों में शिरकत नहीं करते तो धीरे धीरे वह आपसे बात करना ही बंद कर देता है. लेकिन आपको बता दे कि बच्‍चों के लिए दुनिया नई है और वे नई नई चीजों को देखना और उनके बारे में पूछना व जानना पसंद करते हैं. ऐसे में आपको दिन में कम से कम 1 घंटा उनके लिए जरूर निकालना चाहिए जिसमें वे अपनी बातों को बता सकें.

बच्‍चों की प्राथम‍िकता को वैल्‍यू ना देना- अक्‍सर ये देखा जाता है कि माता-प‍िता खुद की सहूलियत के हिसाब से निर्णय लेते हैं और बच्‍चों की पसंद ना पसंद के बारे में बात ही नहीं करते. ऐसे में वे आपसे नाराज रहने लगते हैं और उन्‍हें यह महसूस होने लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते.

बच्‍चों के सवालों का जवाब ना देना- उत्‍सुकता और किसी चीज को जानने की इच्छा बच्‍चों का नेचुरल नेचर होता है. लेकिन अगर आप उनके सवालों का जवाब ना दें तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं. कई माता पिता बच्‍चे के सवालों से उकताकर उन्‍हें डांट देते हैं, जिसके परिणामस्‍वरूप बच्‍चे अपने पेरेंट्स से कम बात करने लगते हैं और सवाल करना ही छोड़ देते हैं.

