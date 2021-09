वर्क फ्रॉम होम के साथ पैरेंटिंग होगी आसान, बस फॉलो करें ये टिप्स

Work From Home And Parenting: आज के हालात में अधिकतर कंपनिया अपने कर्मचारियों से घर से ही काम ( Work From Home) ही करा रहीं हैं. ऐसे में अगर आप पैरेटेंस हैं तो फिर आपका काम और बढ़ जाता है. अब स्कूल भी खुल रहे हैं लेकिन अभिभावक बच्चों को अभी स्कूल (School) नहीं भेजना चाह रहे हैं. ऐसे में ऑनलाइन क्लास. ऑफिस का काम और बाकी काम किसी चुनौती से कम नहीं है. रोज़ आने वाले कोरोना के आंकड़ों के चलते लोग घर में केयर टेकर या डोमेस्टिक हेल्प को भी नहीं बुलाना चाहते हैं. ऐसे में दोनों अभिभावक पर ऑफिस और घर के काम का दबाव ज़्यादा रहता है. ऐसे में ज़रूरी ये होता है की कैसे बच्चे के साथ ऑफिस को भी मैनेज किया जाए. यहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमेश पाठक बता रहे हैं कि किस तरह आप घर औरऑफिस को आसानी से संभाल सकते हैं.

प्लानिंग करें

अगर नवजात शिशु हो तो आपका काम थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि नवजात कई घंटे सोते हैं. ऐसे में काम मैनेज करना आसान हो सकता है. वहीं अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बिना प्लानिंग के दिक्कत हो सकती है. इसलिए जरूरी है की प्लानिंग करें कि कब क्या और किसे करना है.

रूटीन में बदलाव के लिए रहें तैयार

ऐसा जरूरी नहीं है की जो रूटीन आपने बनाया है वो फेल नहीं होगा. घर में अगर बच्चा है तो रूटीन अक्सर बदल जाता है ऐसे में इस बात के लिए जरूर तैयार रहें कि बच्चे के अनुसार आप का रूटीन बदलेगा. अगर ऐसा होता है तो उसके लिए कोई मलाल न रखें.

दूसरे का सहयोग

अगर आप दोनों लोग घर से काम कर रहे हैं और बच्चा भी घर पर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों लोगों को एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा. माता पिता होने के नाते आप दोनों का फर्ज बनता है कि आप अपने कैलेंडर मीटिंग और काम की जिम्मेदारियों के बारे में एक दूसरे से बात करें और उसके अनुसार बच्चे के काम को भी आपस में बांट लें जैसे मॉर्निंग में अगर बच्चे की क्लास होती है तो सुबह की क्लास और होमवर्क कौन देखेगा. बच्चे को नाश्ता कौन कराएगा और बच्चे को तैयार कौन करेगा. बीच-बीच में जब भी आप ब्रेक लें तो इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे के साथ में किस ब्रेक में कौन समय बिताएगा.

किसी की मदद लें

किसी की मदद से मतलब यह है कि अगर आपके पास सुविधा है तो आप एक फुल टाइम केयरटेकर रख लें, जिससे आप दोनों को सहूलियत होगी. ऐसे में केयरटेकर बच्चे को देखेगी और आप बच्चे के साथ में समय भी बीता पाएंगे. आज के माहौल में यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आपकी केयरटेकर वैक्सीनेटेड जरूर हो, साथ में भरोसे वाली भी हो. केवल केयर टेकर के भरोसे न रहें, बच्चो का इमोशनल सपोर्ट बनाए रखें. काम खत्म करते ही आप उनके साथ टाइम बिताएंगे.

ब्रेक जरूर लें

जैसे काम करते वक्त हमें काम से ब्रेक लेना जरूरी है, उसी तरह से पैरेंटिंग से भी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है. पैरेंटिंग कोई आसान काम नहीं है बल्कि फुल टाइम की जिम्मेदारी है. मौका मिले तो आप एक दूसरे को पैरेंटिंग से ब्रेक जरूर दें. अपने पार्टनर का साथ दें ताकि उनको भी बच्चे को छोड़कर कुछ अलग से काम करने का समय मिले. घर से बाहर जाएं और अकेले थोड़ा सा वक्त जरूर बिताएं.