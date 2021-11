Plant Based Sources Of Collagen That Can Bring A Healthy Skin : जब भी हेल्‍दी स्किन की बात आती है तो कोलेजेन (Collagen) प्रोडक्‍शन की बात डॉक्‍टर समझाते हैं. आप सोचते होंगे कि आखिर कोलेजेन है क्‍या. दरअसल, कोलेजेन एक प्रोटीन है जो नेचुरल तरीके से हमारी स्किन (Skin) में पाया जाता है और इसकी सही मात्रा ही चेहरे को यंग और शाइनी बनाता है. हेल्‍थशॉट के मुताबिक, एक शोध में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन 10 ग्राम कोलेजन का सेवन किया, उनकी त्वचा में काफी सुधार देखने को मिला. तो आपको बता दें कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्‍लांट बेस्‍ड सोर्स (Plant Based Sources) ढूंड रहे हैं तो कई चीजें हैं जो आपके शरीर में कोलेजेन के प्रोडक्‍शन को बढाने में मदद कर सकती हैं.

कोलेजेन प्रोडक्‍शन के लिए ये हैं प्लांट बेस्ड सोर्स

1.सिट्रस फल

अगर आप सिट्रस फल यानी जिन फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं उन्‍हें अपने डेली डाइट में शामिल करें तो कोलेजन के उत्पादन को बढाया जा सकता है. इसलिए रोज कम से कम कम एक संतरा, अंगूर, नींबू जैसे खट्टे फलों का सेवन करें. बेरीज भी कोलेजेन का एक बेहतरीन स्रोत हैं.

2.लहसुन

अगर आप लहसुन का रोज सेवन करें तो ये आपकी स्किन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. आप इसे स्टरफ्राइज़, पका हुआ या कच्‍चा भी खा सकते हैं. ये आपके कोलेजन उत्पादन को बढ़ाने में काफी सहायक है. दरअसल इसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो एक ट्रेस मिनरल है. यह कोलेजन ब्रेकेज को रोकने में मदद करता है.

3.हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी सब्जियों में क्लोरोफिल होता है जो त्वचा में कोलेजन को बढ़ाता है. अगर आप डेली डाइट में इसे शामिल करें तो स्किन ग्‍लोइंग बनेगी और त्‍वचा हेल्‍दी रहेगी.

4.बीन्स

बीन्स में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो कोलेजन के निर्माण को काफी उपयोगी होता है. इसमें अमीनो एसिड होता है जो कोलेजेन निर्माण में सहायक होता है. बीन्स में मौजूद कॉपर भी कोलेजन उत्पादन के लिए जरूरी होता है. आप राजमा, ब्‍लैक बिन्‍स आदि हर तरह के बीन्‍स का सेवन कर सकते हैं.

5.सोया

स्किन में कोलेजेन प्रोडक्‍शन के लिए सोया काफी फायदेमंद होता है. इसके आप अपने भोजन में सोयाबिन, सोया चंक, टोफू आदि शामिल करें.