PM Modi White House Dinner Menu: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं. इसी यात्रा के दौरान गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी व फर्स्‍ट लेडी जिल बिडेन ने उनके लिए राजकीय रात्रिभोज का आयोजन किया है और उन्‍हें खास आमंत्रित किया है. इस रात्रिभोज का मेन्‍यू खास पीएम मोदी के लिए तैयार किया गया जो खास सुर्खियां बटोर रहा है. दरअसल, यूएस फर्स्‍ट लेडी जिल बाइडन ने अपने गेस्‍ट शेफ और व्‍हाइट हास के शेफ के साथ मिलकर यह स्‍पेशल मेन्‍यू तैयार किया है जो खास प्रधानमंत्री मोदी को ध्‍यान में रखकर बनाया गया है.

क्‍या कहना है फर्स्‍ट लेडी का

अमेरिका की फर्स्‍ट लेडी जिल बिडेन ने मीडिया में बताया कि उन्होंने शेफ नीना कर्टिस( जो प्‍लांट बेस्‍ड व्‍यंजनों में माहिर हैं) को व्हाइट हाउस के कर्मचारियों के साथ काम करने और एक शानदार शाकाहारी मेन्‍यू बनाने के लिए कहा था. बता दें कि पीएम मोदी शाकाकारी हैं और इस रात्रिभोज में 400 अन्‍य गेस्‍ट भी आमंत्रित हैं. हालांकि अन्‍य गेस्‍ट के लिए मेन कोर्स में फिश को भी शामिल किया गया है.

Washington, DC | At a media preview at the White House, ahead of the State Dinner that will be hosted for PM Narendra Modi, dishes that will be served have been put on display.

The menu will include Marinated Millet and Grilled Corn Kernel Salad among other dishes. pic.twitter.com/ScA7ojdbYd

