नीम के तेल से इस तरह करें अपने घर के सामान की सुरक्षा

नीम के तेल (Neem oil) का इस्तेमाल स्वास्थ और सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए तो किया ही जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के कई ज़रूरी सामान को सुरक्षित रखने (To keep stuff safe) और कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए भी (To get rid of insects) इसका इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल नीम का तेल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. जिसकी वजह से घर के सामानों को सुरक्षित रखने और तमाम तरह के कीड़े और कीट-पतंगों को दूर करने में ये हमारी मदद करता है. आइये जानते हैं घर के सामान को सुरक्षित रखने और कीट-पतंगों से छुटकारा पाने के लिए नीम का तेल किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है.कई बार बेड-ड्रेसिंग टेबल और तमाम तरह के लकड़ी के फर्नीचर में दीमक और घुन लग जाता है या लगने का खतरा बना रहता है. इस दिक्कत से निजात पाने के लिए आप किसी सूती कपड़े को नीम के तेल में भिगोकर बेड और फर्नीचर की पॉलिश कर सकते हैं. जिस जगह पर पॉलिश करना मुमकिन न हो वहां तक नीम के तेल का असर पहुंचाने के लिए तारपीन के तेल में बराबर की मात्रा में नीम का तेल मिला लें और इसको स्प्रे बॉटल में भरकर उन जगहों पर स्प्रे करें जहाँ पॉलिश करना संभव न हो.गर्मी के मौसम में अक्सर ही कीड़े-मकोड़े और मक्खी-मच्छर घर में आने लगते हैं. इस दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए आप पानी में थोड़ा सा नीम का तेल मिलाकर फर्श पर पोछा लगा सकते हैं. इसके साथ ही पानी में नीम का तेल मिलाकर स्प्रे बॉटल की मदद से उन जगहों पर स्प्रे कर सकते हैं जहां कीड़े-मकोड़े और मक्खी-मच्छर ज्यादा हों जैसे कि दरवाजों के पीछे और घर के कोनों में. अगर आप चाहें तो इसके लिए केरोसीन लैम्प की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप केरोसीन में थोड़ा नीम का तेल मिलाकर लैम्प को जलाएं. इससे नीम के तेल की गंध पूरे घर में फैलेगी जिससे मक्खी-मच्छर और कीट-पतंगे घर से दूर होंगे.अगर आपके पौधों में कीड़े और जाले लग रहे हों तो इनको दूर करने के लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप नीम के तेल और बर्तन धोने वाले लिक्विड डिटर्जेंट को बराबर की मात्रा में लेकर स्प्रे बॉटल में भर लें. इस मिश्रण से रोज़ाना पौधों पर हल्का सा स्प्रे करें. पौधों पर लगे कीड़े और जाले तो दूर होंगे ही आगे भी इनके पौधों में लगने की दिक्कत नहीं होगी. अगर आप चाहें तो लिक्विड डिटर्जेंट की जगह पानी का इस्तेमाल भी तेल के साथ कर सकते हैं.कालीन और गद्दों को धोना आसान नहीं है. ऐसे में इन पर बैक्टीरिया और फंगस लगने का डर रहता है. इनको दूर करने के लिए आप पानी में बराबर की मात्रा में नीम का तेल मिला लें. इस मिश्रण को स्प्रे बॉटल में डालकर कालीन और गद्दों पर स्प्रे करें. इसके बाद पंखे की तेज़ हवा में या धूप में इसको सुखा लें. ये प्रक्रिया हर महीने दोहराएं. इससे बैक्टीरिया और फंगस से कालीन और गद्दे सुरक्षित रहेंगे.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)