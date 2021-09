बच्चों की स्कूल जाने वाली तस्वीर शेयर करने पर सायकाइट्रिस्ट की चेतावनी

Parenting Tips : जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है तो कई माता-पिता अपने बच्चे की स्कूल जाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं. लेकिन एक सायकाइट्रिस्ट (psychiatrist) ने इसे लेकर सख्त चेतावनी दी है. द मिरर में छपी रिपोर्ट के अनुसार चैरिटी विक्टिम फोकस (Charity Victim Focus) की संस्थापक डॉ जेसिका टेलर (Dr Jessica Taylor) ने चेतावनी दी है कि स्कूल की वर्दी में बच्चों की तस्वीरें गलत इरादे रखने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, साथ ही ये आपके बच्चे की लोकेशन के बारे में भी जानकारी दे सकती हैं. डॉ जेसिका ने माता-पिता से शेयर की गई ऐसी तस्वीरों को वापस लेने का आग्रह किया है.

उन्होंने ट्वीट किया, “… अगर मैं एक अपराधी होती तो मैं यही कहती….उन सभी माता-पिता को बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यूनिफॉर्म में अपने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की हैं, इसलिए मैं अब यह बता सकती हूं कि वे कहां हैं, मैं उन्हें जानने का दावा कर सकती हूं, स्कूल के बाहर उनका इंतजार कर सकती हूं, उनके दोस्तों को जानने का भी दावा कर सकती हूं.”

उन्होंने आगे कहा, “सोचो! अगर आप अपने बच्चों को इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें अपलोड नहीं करने देते, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?”

कौन हैं जेसिका टेलर?

2019 में डॉ टेलर ने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक मनोविज्ञान (psychology) में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और तब से वह एक चार्टर्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं. वह पहले डर्बी यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक और आपराधिक मनोविज्ञान (forensic and criminal psychology) में एक वरिष्ठ लेक्चरर रहीं हैं. उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिसमें “Why Women are Blamed for Everything” जिसकी पहले दो महीनों में 10,000 प्रतियां बिकीं.

अब जेसिका के ट्वीट के बाद इसके पक्ष और विपक्ष में काफी लोगों ने अपनी राय रखी. कुछ लोगों ने तो उन पर ‘डराने’ का आरोप भी लगाया. वहीं एक अन्य ने कहा, “मैं पूरी तरह से सहमत हूं. मुझे लगता है कि यह गलत है कि माता-पिता ऐसा करते हैं, मैं खुद माता-पिता नहीं हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है. मैं एक सहमति देने वाला वयस्क हूं और अपनी तस्वीरें भी पोस्ट नहीं करता”

हालांकि, एक यूजर ने पूरी तरह से असहमत होते हुए लिखा, “मुझे अपने 7 साल के भतीजे और 5 साल की भतीजी की तस्वीरें पोस्ट करने की अनुमति क्यों नहीं है? मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि वे दोनों अपनी यूनिफॉर्म में बहुत खूबसूरत लगते हैं. मुझे इस बात की भी खुशी है कि वे दोनों स्कूल और अपने दोस्तों से प्यार करते हैं.”

दूसरे ने यूजर ने लिखा, “नहीं, नहीं, नहीं, यह ज्यादातर डराने वाला है – मैं ज्यादातर इसलिए कहता हूं क्योंकि निस्संदेह इसमें कुछ सच्चाई होगी, लेकिन माता-पिता को कुछ श्रेय दें – वे अपने बच्चों को नुकसान से सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे. जैसा कि आप सुझाव दे रही हैं, वे अपने बच्चों की पेशकश नहीं कर रहे हैं.”