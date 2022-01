पल्मोनरी हाइपरटेंशन की दवा से अल्जाइमर के असरदार इलाज की संभावना - स्टडी

Effective treatment of Alzheimer’s seen in a Drug : आमतौर पर बुजुर्गों को होने वाली दिमागी बीमारी अल्जाइमर के इलाज को लेकर रिसर्चर्स को एक मौजूदा दवा में संभावनाएं दिखी हैं. ये दवा इस बीमारी के इलाज में असरदार साबित हो सकती है. अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक्स (Cleveland Clinic) के साइंटिस्टों द्वारा की गई इस स्टडी के मुताबिक, पल्मोनरी हाईपरटेंशन (pulmonary hypertension) के इलाज के लिए एफडीए द्वारा स्वीकृत सिल्डेनाफिल (Sildenafil)दवा में इसकी संभावना देखी गई है. रिसर्चर्स ने गहन शोध (deep research) के बाद इस दवा को अल्जाइमर रोग के लिए उपयुक्त बताया है. आपको बता दें कि दुनिया में अल्जाइमर की बीमारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है. क्लीनिकल स्टडी में ये दवा अल्जाइमर रोग के इलाज में काफी हद तक कारगर साबित हुई है. इस स्टडी का निष्कर्ष “नेचर एजिंग” जर्नल में प्रकाशित किया गया है. अल्जाइमर (Alzheimer Disease) में भूलने की गंभीर बीमारी हो जाती है. बुजुर्गों में यह सबसे ज्यादा होती है. वैज्ञानिक अब तक समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है. अलग-अलग अध्यनों में अलग-अलग बातें कही जाती हैं. ये एक ऐसा रोग है, जिसकी गिनती तेजी से बढ़ने वाले रोगों में होती है.

यह याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को हानि पहुंचाता है. यह डिमेंशिया का सबसे आम कारण है. जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बेहद कम हो जाती है. अल्जाइमर रोग में ब्रेन के सेल्स खुद ही बनते और अपने आप की खत्म होने लगते हैं, जिससे याददाश्त और मानसिक क्षमता (mental capacity) में लगातार कमी आने लगती है.

यह भी पढ़ें-

YOGA SESSION: बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार

कैसे हुई स्टडी

निष्कर्षों के अनुसार, क्लीवीलैंड क्लीनिक्स जेनोमिक मेडिसिन इंस्टीट्यूट के पीएचडी धारक फीक्सिओंग चेंग (Feixiong Cheng) के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने अल्जाइमर रोग के संभावित उपचारों के रूप में एफडीए द्वारा स्वीकृत दवाओं की जांच की. सात लाख से अधिक रोगियों के आंकड़ों का गहन विश्लेषण करने के बाद यह देखा गया कि सिल्डेनाफिल से अल्जाइमर रोग के मामलों में 69 प्रतिशत की कमी देखी गई.

यह भी पढ़ें-

कोरोना का एक और नया वेरिएंट आया सामने, इस बार साइप्रस में मिला डेल्टाक्रॉन

हालांकि इस स्टडी पर क्लीनिकल ट्रायल का दौर जारी है. यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक अल्जाइमर रोग दुनिया में करोड़ों लोगों पर असर डालेगा. ऐसे में शीघ्र उपचार, रोकथाम और उपचार रणनीतियों के तेज विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए मौजूदा दवाओं में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

Tags: Health, Health News, Lifestyle