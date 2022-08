Raksha Bandhan 2022: इस रक्षाबंधन भाई की कलाई पर बांधें अपने हाथों से तैयार राखी, ये हैं बनाने के 5 आसान तरीके

हाइलाइट्स मौली की मदद से बहनें खूबसूरत राखी बना सकती हैं. रेशम की डोर से तैयार राखी काफी खूबसूरत दिखती हैं.

How To Make Rakhi At Home: भाई-बहन के स्‍नेह का त्‍योहार रक्षाबंधन इस बार 11 अगस्‍त को देशभर में मनाया जाएगा. ऐसे में जो बहनें अपने भाई से दूर हैं, वे अभी से ही राखी की शॉपिंग में जुट गई हैं, ताकि वे अपने अपने भाइयों को राखी भेज सकें. बाजार में इन दिनों तरह-तरह की राखियां मिल रही हैं. ये राखियां खूबसूरत हैं और महंगी भी बहुत हैं. ऐसे में अगर आप इस साल भाई की कलाई में कुछ स्‍पेशल राखी बांधने की सोच रही हैं तो आप अपने हाथ से तैयार राखी उन्‍हें बांध सकती हैं. आप घर पर ही बड़ी आसानी से तरह-तरह की खूबसूरत राखियां बना सकती हैं, जो मार्केट में मिलने वाली राखी से कहीं ज्यादा स्‍पेशल होंगी. आइए जानते हैं कि आप घर पर किन आसान तरीकों से बना सकती हैं भाई के लिए स्पेशल राखी.

घर पर इस तरह बनाएं राखी

फैंसी राखी

अगर आप फैंसी राखी बनाना चाहती हैं तो सबसे पहले एक रेशमी धागे में मनचाहे रंग और आकार के मोती पिरो लें. अब मोतियों को बीच में करें और दोनों किनारों को जरी के धागे से बांधें. इसके बाद किनारों पर छोटे मोती लगाकर गांठ लगा दें. आप इनके बीच में कुछ खूबसूरत गोटा-पट्टी डिजाइन भी चिपका सकती हैं.

ट्रेडिशनल मौली राखी

हर पूजा घर में मौली यानी कि कलावा आसानी से उपलब्‍ध होता है. आप इसकी मदद से खूबसूरत राखी बना सकती हैं. इसके लिए आप मौली के धागों को थोड़ा मोटा कर लें. अब इसे बित्‍तेभर काट कर बराबर बांध लें. अब इनमें से एक धागा निकालें और इसमें छोटी-छोटी मोतियां पिरो लें. अब इन्‍हें भी अन्‍य धागों के साथ रखें और चोटी की तरह गूथ लें. प्‍यारी सी ट्रेडिशनल मौली राखी तैयार है.

अक्षत और मोती वाली राखी

आप अपने पसंद के रंग का मोटा कपड़ा लें और उसे गोल या फूल के शेप में काट लें. अब इस पर अक्षत यानी कि सफेद सूखा चावल के दानों से फूल बनाते हुए चिपकाते जाएं. अब इन पर सफेद या गोल्‍डन मोती चिपकाएं. अब इसके नीचे फेवीकोल की मदद से एक रेशमी धागा या रिबन चिपका दें. सुंदर राखी तैयार है.

रेशम की राखी

आप बाजार से दो तीन कलर का रेशम की डोरी का गुच्‍छा खरीदें. अब इन्‍हें मिक्‍स-मैच कर चोटी की तरह गूथ लें. अब दोनों किनारों को करीब 15-16 इंच का काट लें और अन्‍य धागे से अच्‍छी तरह बांध लें. आपका डोर तैयार है. अब आप रेशम के धागों को 3 से 4 इंच का काटकर बीच से अच्‍छी तरह बांधें. अब ब्रश की मदद से इसे अच्‍छी तरह चारों तरफ से ब्रश करें. ऐसा करने से ये बहुत सुंदर शेप लेगा. अब आप इस पर गोल कागज या कपड़ा काटकर चिपकाएं. इसे मोती या सितारों की मदद से सजा लें. रेशम की राखी तैयार है.

मेटल राखी

आजकल मार्केट में मेटल के खूबसूरत फूल आसानी से मिल जाते हैं. आप इनमें से गोल्डन और सिल्वर रंग का पानी चढ़ा डिजाइन चुन लें और इन्‍हें रेशमी धागे में पिरो लें. आपके भाई की कलाई के साइज का धागा या साटन का रिबन काट लें. आपकी राखी तैयार है.

