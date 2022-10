हाथ की उंगलियों में गठिया के कारण और लक्षण, जानें क्या हो सकता है उपचार

हाइलाइट्स उंगलियो में गठिया की समस्या 30 से 35 साल के लोगों में होती है अधिक काम करने के बाद काफी देर तक रहता है उंगलियों में दर्द नमक के पानी से सिकाई हो सकती है कारगर

Cause of Finger Arthritis and Treatment-आज कल लोगों की लाइफस्टाइल काफी बदल चुकी है. इस बदलती हुई लाइफस्टाइल में ना तो खाने का कुछ पता रहता है और ना ही सेहत का. जिसके चलते कई तरह की बीमारियां शरीर को समय से पहले ही जकड़ने लगती हैं. जिनमें से एक बीमारी है गठिया. गठिया की वजह से शरीर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. पैरों के अलावा अगर हाथ की उंगलियों में गठिया हो जाए तो, इसका दर्द काफी डरावना हो सकता है. बुजुर्गों के साथ-साथ अब युवाओं में भी हाथ की उंगलियों में गठिया की शिकायतें सामने आ रही हैं. इससे हाथों को हिलाना भी मुश्किल हो जाता है. हाथ की उंगलियों में गठिया होने के क्या कारण हैं, और इसके लक्षणों को पहचानकर कैसे उपचार करें, चलिए जानते हैं.



उंगलियों में गठिया के कारण

–क्लीवलैंड क्लिनिक डॉट कॉम के मुताबिक हाथों की उंगलियों में गठिया की समस्या 35 से 50 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा होती है.

-ज्यादा मोटापे की वजह से हाथ की उंगलियों में गठिया की शिकायत हो सकती है.

-अगर पहले कभी हाथ में कोई चोट आई हो या वो किसी हथेली के किसी हिस्से से टूटा हो तो.

-हाथ की उंगलियों में गठिया की समस्या अनुवंशकीय भी हो सकती है.

-जोड़ों में यूरिक एसिड जम होने की वजह से इस समस्या को झेलना पड़ सकता है.



हाथों में गठिया के लक्षण

-कोई काम करने के बाद घंटों हाथ के जोड़ों में दर्द होना.

-सुबह के समय हाथों में दर्द और जकड़न महसूस होना.

-हाथों की उंगलियों के जोड़ों में सूजन होना.

-जब दर्द हल्के से तेज होने लगे.

-हाथों की उंगलियों को लटकाने में झनझनाहट महसूस होना.

-मुट्ठी बंद करने और खोलने में समस्या होना.

-रोजमर्रा के काम करने में ज्यादा ताकत लगाना.

क्या करें उपचार

-सबसे पहले वजन करें कम.

-नियमित रूप से करें व्यायाम.

-सुबह उठक मोर्निंग वाक पर जाएं.

-हाथों की गरम और ठंडी सिकाई करें.

-हेल्दी खाने को अपनी डाइट में शामिल करें.

-अरंडी और जैतून के तेल से प्रभावित क्षेत्र की मसाज करें.

-नमक के गुनगुने पानी से नहाने से गठिया के दर्द से राहत पायी जा सकती है.

कुछ इस तरह से हाथ की उंगलियों में होने वाले गठिया के कारण और लक्षणों को पहचानकर इसका उपचार किया जा सकता है. इसके अलावा डॉक्टर की सलाह और जरूरी दवाएं लेना बिलकुल भी नजरअंदाज ना करें.

