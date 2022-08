हाइलाइट्स घर पर हरी सब्जी नहीं है तो बनाएं बेसन के गट्टे. आप किचन में मौजूद चीजों से आसानी से बना सकते हैंं स्वादिष्ट सब्जी.

What To Prepare If There Is No Vegetable At Home: बरसात के मौसम में बाजार में सब्जियां कम मिलती हैं और खाना बनाते समय एक ही चीज बना-बना कर उक्‍ताहट भी हो जाती है. ऐसे में अगर घर में को गेस्‍ट आ जाएं तो ये और भी मुसीबत बन जाती है. दरअसल, मानसून में हरी सब्जियां जैसे गोभी, बैंगन आदि अच्‍छे नहीं मिलते या बहुत अधिक महंगे मिलते हैं. यही नहीं, इनमें कीड़े भी बड़े आसानी से लग जाते हैं, जिस वजह से इन्‍हें खरीदने से लोग बचते हैं. ऐसे में अगर आपको मेहमानों के लिए बिना सब्जियों के कोई रेसिपी बनानी हो तो आप इन चीजों की मदद से स्‍वादिष्‍ट सब्‍जी घर पर बना सकते हैं और शौक से खिला सकते हैं.

बिना वेजिटेबल की सब्जियां इस तरह बनाएं

पापड़ की सब्जी

पापड़ की सब्जी स्‍वाद में जितनी टेस्‍टी होती है, इसे बनाना भी काफी आसान होता है. इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले गैस पर कड़ाही चढ़ाएं. इसमें तेल गर्म कर प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट भूनें. अब इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल लें. जब ये उबलने लगे तो पापड़ को एक से आकार में काटकर इसमें डालें. नमक डालकर आप इसे ढंक दें. स्‍वाद के अनुसार आप मिर्च, हल्‍दी या अन्‍य मसाले डाल सकते हैं. जब करी उबलने लगे तो और पापड़ पक जाए तो हरा धनिया पत्‍ता डालकर उतार लें. स्‍वादिष्‍ट सब्‍जी तैयार है.

सेव की सब्जी

इसे बनाने के लिए आप मोटे सेव का इस्‍तेमाल करें. सबसे पहले कढ़ाही में प्याज, लहसुन और टमाटर का मसाला भून लें और उसमें नमक आदि डालकर सेंव डालें. हल्‍का सा पानी डालकर आप इस चटपटी सब्जी को तैयार कर लें. इसे बनाने में काफी कम समय लगता है.

बेसन के गट्टे

एक कटोरी में बेसन, नमक, अजवाइन, सौंफ, मिर्च, नमक और तेल डालकर पेस्‍ट बनाएं और आटा की तरह गूंथ लें. अब इसे बेलें और रोल कर उबलते पानी में स्‍टीम कर लें. अब अदरक, लहसुन, गरम मसाला आदि से मसाला तैयार करें और उसमें गट्टे मिक्स कर दें. स्‍वादानुसार पानी डालकर पकाएं. इसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं.

बड़े की सब्जी

एक कटोरी दाल भिगोकर रख दें. कुछ घंटे बाद दाल का पानी निथार कर पीस लें. इसमें नमक, मिर्च और मसाले आदि मिलाकर फेट लें. अब इसके बड़े बना लें और फ्राई कर लें. अब अपने पंसद की करी बनाकर इसमें इसे डालें और लजीज सब्‍जी बनाएं.

कढ़ी बड़ी

इसे बनाने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा बेसन लें और इसमें नमक, हल्‍दी, हींग डालकर अच्‍छी तरह फेटें. अब इसे डीप फ्राई कर हटा लें. बचे हुए बेसन में दही और पानी डालें. पैन में हल्‍का तेल लें और हींग, जीरा, राई, मिर्च डालकर दही पानी के घोल को डालें. अब नमक डालकर उबलने दें और इसमें बड़ी डाल दें. इसे गर्मागर्म सर्व करें.



