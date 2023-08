Gulab Jamun Dosa Bizarre Video: साउथ इंडियन फूड के तौर पर डोसा देशभर में काफी फेमस हो गया है. इसी के साथ पारंपरिक डोसा के साथ कई तरह के प्रयोग किए जाने लगें हैं और आजकल बाजार में डोसे की कई वैराइटीज़ मिलने लगी हैं. कई बार डोसे के साथ किए गए प्रयोग काफी पॉपुलर हो जाते हैं तो कई बार इसे बनाने के लिए अपनाया गया अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन भी सुर्खियां बटोर लेता है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलाब जामुन और आइसक्रीम की मदद से डोसा तैयार किया गया है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स की इसे लेकर काफी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों फूड से जुड़े ढेरों वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसमें से कई काफी चर्चित हो जाते हैं. कुछ वक्त पहले कोल्ड कॉफी मैगी, गुलाब जामुन पराठा भी काफी वायरल हो चुका है. इसी कड़ी में अब गुलाब जामुन आइसक्रीम डोसा का नाम भी जुड़ गया है.

आइसक्रीम, गुलाबजामुन से बनाया डोसा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर यह वीडियो ट्विटर हैंडल ‘Maya’ के नाम से अपलोड किया गया है. वीडियों में वेंडर बने हुए डोसा पर गुलाब जामुन रखता है और उसके बाद गुलाब जामुन को क्रश करते हुए सारे डोसा पर अच्छी तरह से फैला देता है. इसके बाद डोसा के ऊपर क्रश्ड नट्स को बिखेता जाता है और फिर आखिर में डोसा के बीच में आइसक्रीम और उसके ऊपर गुलाब जामुन रखे जाते हैं.

Will you eat this? pic.twitter.com/UtNt935Hpd

— Maya (@Sharanyashettyy) August 10, 2023