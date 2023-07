हाइलाइट्स इस मिनी पैनकेक को आप अंडे के बिना बना सकते हैं. ये जितना टेस्‍टी होता है बच्‍चों के लिए हेल्‍दी भी होता है.

How To Make Mini Pancakes Without Eggs: बच्‍चों के टिफिन बॉक्‍स को हेल्‍दी रखने के साथ-साथ टेस्‍टी बनाना भी जरूरी होता है. दरअसल, कई बच्‍चे हेल्‍दी फूड के नाम पर नाक सिकोड़ने लगते हैं और बिना खाए टिफिन घर लौटाकर ले आते हैं. कई बच्‍चे डांट के डर से अपना लंच बॉक्‍स दूसरे बच्‍चों को दे देते हैं और खाली बॉक्‍स घर ले आते हैं. ऐसे में उन्‍हें टेस्‍टी लंच देना जरूरी हो जाता है. हालांकि, मुश्किल तब आती है, जब सुबह-सुबह हड़बड़ी में हमें उनका लंच पैक करना होता है. ऐसे में यह समझ नहीं आता कि बच्‍चों को ऐसा क्‍या बनाकर दिया जाए, जिसे वे शौक से खाएं और उनकी सेहत के लिए भी जो अच्‍छा हो. हम आपकी चिंता दूर करते हैं. यहां हम बता रहे हैं एक ऐसे मिनी पैन केक की रेसिपी, जिसे आप सिर्फ दो चीजों की मदद से बना सकते हैं, वो भी बिना अंडे का इस्‍तेमाल किए.

मिनी पैनकेक के लिए सामग्री

–एक पका हुआ केला

–तीन चम्‍मच सूजी

मिनी पैनकेक बनाने का तरीका

-सबसे पहले एक प्‍लेट में केला को छीलकर रखें. अब इसे चम्‍मच की मदद से अच्‍छी तरह मैश कर लें. अब इसमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सूजी को डालकर अच्‍छी तरह से फेंटकर पेस्‍ट बनाते जाएं.

-आप देखेंगे कि ये पेस्‍ट फ्लफी टेक्‍सचर का हो गया है. अब आप नॉनस्टिक पैन में आधा चम्‍मच घी, मक्‍खन या तेल डालें. आंच मीडियम रखें. अब बड़े चम्‍मच की मदद से पैन पर गोल गोल आकार में मिक्‍सचर डालें. आप एक साथ 3 से 4 पैन केक बना सकते हैं.

-अब कुछ देर में जब एक तरफ पैन केक पक जाए तो स्‍पैटुला की मदद से इसे पलट लें. अब इसे 1 मिनट के लिए लिड से कवर कर दें और पकने दें. अच्‍छी तरह पलटकर इसे चेक करें. अब इसे प्‍लेट में उतार लें. आपका मिनी एगलेस पैनकेक तैयार है. आप इसे लंचबॉक्‍स में बटरपेपर बिछाकर बच्‍चों को दें. आप इसका स्‍वाद बढ़ाने या हेल्‍दी बनाने के लिए ड्राइफ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं.

