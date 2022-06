How To Make Frothy Coffee At Home: जो लोग कॉफी के शॉकीन हैं, वे घर पर अलग-अलग तरह की कॉफी बनाना और उनका स्वाद लेना पसंद करते हैं. हालांकि घर की कॉफी और बाजार में मिलने वाली कॉफी दोनों में काफी अतंर होता है. जब भी हम कहीं बाहर बढि़या झागदार कॉफी पीते हैं, तो ये सोचते हैं कि आखिर बाहर की कॉफी का स्वाद इतना अलग क्यों होता है.

घर पर भी कॉफी बनाते हुए हम अलग-अलग वीडियो और सुझाव को मानते हुए झागदार कॉफी बनाने की कोशिश करते हैं. दरअसल कॉफी शॉप में जो झागदार कॉफी बनाई जाती है, उसे मशीन से बनाया जाता है और कुछ खास ट्रिक्‍स फॉलो किए जाते हैं. इन ट्रिक्‍स को अगर आप जान लेंगे, तो आप बिना मशीन के घर पर भी ऐसा ही कॉफी हाउस जैसी कॉफी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि आप घर पर फोमी हॉट कॉफी और कोल्‍ड कॉफी कैसे बनाएं.

हॉट कॉफी इस तरह बनाएं

सबसे पहले दूध को उबाल लें. फिर मिक्‍सी में थोड़ा सा गर्म पानी, कॉफी पाउडर और चीनी मिलाकर 10 सेकंड तक ब्‍लेंड करें. अब उबले दूध को कप में निकालें और इस कॉफी मिक्‍सचर को उबले दूध में डालें. अब धीरे से चम्‍मच की मदद से इसे मिलाएं. आपकी मशीन जैसी झागदार कॉफी तैयार है. इस पर हॉट चॉकलेट पाउडर छिड़क लें.

इसे भी पढ़ें : रोमांच से भरा है चाय का स्वाद और इतिहास, जानें इसके क्या हैं गुण और दोष

कोल्ड कॉफी इस तरह बनाएं

कोल्ड कॉफी पीने का कोई मौसम नहीं होता है. लोग इसका स्वाद हमेशा लेना पसंद करते हैं. इसे बनाना काफी आसान है. इसे बनाने के लिए आप 1 गिलास दूध, 2 बड़े चम्मच कॉफी पाउडर, 2 बड़े चम्मच चीनी को मिक्‍सी में डालें और ब्‍लेंड कर लें. अब जिस गिलास या कप में कॉफी पीनी हो, उसके अंदर की तरफ से चॉकलेट सिरप डालें और इसमें फेंटी हुई कोल्ड कॉफी डालें. आखिर में ऊपर से चॉकलेट पाउडर और बर्फ डालें. आपकी झागदार कोल्ड कॉफी तैयार है. इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं

इसे भी पढ़ें: Dahi Lassi Recipe: दही की लस्सी 5 मिनट में बनाने का बेहद आसान तरीका

परफेक्‍ट कॉफी बनाने के टिप्‍स

-2 कप कॉफी बनाने के लिए 1/4 कप पानी का इस्‍तेमाल करें.

-दूध जब उबल जाए, तो इसके बाद ही इसमें कॉफी और पानी डालें.

-झागदार कॉफी बनाने के लिए दूध और कॉफी को आपस में ना फेटें.

-मिक्सी में सभी चीजें डालकर एक बार ब्लेंड कर लें.

-हॉट या कोल्ड कॉफी बनाने के लिए हमेशा फ्रेश दूध का ही इस्तेमाल करें.

Tags: Coffee, Food, Lifestyle