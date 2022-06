Burger Recipe: लंच के बाद भी लग रही है भूख, तो फटाफट ऐसे बनाएं टेस्टी बर्गर

How to Make Burger at Home: आज के दौर में फास्ट फूड (Fast Food) खाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है. हर उम्र के लोग बर्गर (Burger) खाना पसंद कर रहे हैं. कुछ लोग बर्गर खाने के इतने ज्यादा शौकीन हो जाते हैं कि वे घर पर भी इसे बनाना पसंद करते हैं. खास बात यह है कि अगर आपके घर पर बर्गर बनाएंगे, तो यह स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी साबित होगा. आज आपको घर पर बर्गर बनाने की बेहतरीन रेसिपी के बारे में बता रहे हैं. इस रेसिपी के जरिए आप आसानी से कुछ मिनट में बर्गर तैयार कर सकते हैं. जान लेते हैं कि बर्गर बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होगी और इसे कैसे बनाएं.

वेज बर्गर के लिए जरूरी सामग्री

1 कटा हुआ प्याज

1 कटा हुआ टमाटर

4 स्लाइस पनीर

2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर

2 चुटकी पिसा हुआ नमक

2 चम्मच रिफाइंड तेल

3 बड़े चम्मच ब्रेडक्रंब

1/2 ग्राम अदरक का पेस्ट

1 चम्मच नींबू का रस

4 आधे बर्गर बन्स

3 बड़े चम्मच मक्खन

2 बड़े चम्मच टमॅटो कैचप

1 मुट्ठी कटा हरा धनिया

1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट

मेन डिश के लिए जरूरी चीजें

1/2 कटा हुआ खीरा

2 उबला और मैश आलू

2 कटे हुए प्याज

2 कटी हुई गाजर

1/2 कप छिलके वाली मटर

1/2 कप कॉर्न

इन स्टेप्स से तैयार करें वेज-बर्गर

1. बर्गर पेटीज बनाने के लिए गाजर, मटर और स्वीट कॉर्न को 1 सीटी आने तक प्रैशर कुक कर लें.

2. एक बड़े कटोरे में उबली हुई सब्जियां, कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस, गरम मसाला पाउडर, नमक और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें.

3. एक बाउल में नींबू का रस और मैश किए हुए आलू डालें और अच्छी तरह मिलाएं. मिश्रण को छोटे पेटीज का आकार दें.

4. अब कड़ाही में धीमी आंच पर तेल गर्म करें. तैयार पैटीज़ को ब्रेडक्रंब में रोल करें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें. अब निकालकर एक तरफ रख दें.

5. बर्गर बन का आधा भाग लें, उस पर थोड़ा मक्खन फैलाएं. अब इस पर स्लाइस प्याज, खीरा और टमाटर रखें. फिर तैयार वेजिटेबल पेटीज रखें.

6. प्याज, टमाटर और पनीर के स्लाइस एड कर दें. इसे बर्गर बन के दूसरे हिस्से से ढक दें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा कैचप डालें. इस तरह आपका बर्गर तैयार हो जाएगा.

