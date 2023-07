हाइलाइट्स आप घर के किचन में बड़ी आसानी से आलू को तवे पर रोस्‍ट कर सकते हैं. हालांकि इसे भूनते वक्‍त काफी सावधानियों को बरतना जरूरी होता है.

How To Make Potato Roast On Tawa: शाम के वक्‍त नाश्‍ते में गर्मागर्म भुना आलू मिल जाए तो कहना ही क्‍या. हालांकि इसके असली स्‍वाद का मजा तो आप गांवों या कस्‍बों में ले सकते हैं. आलू को भूनने यानी रोस्‍ट करने के लिए आमतौर पर उपलों का इस्‍तेमाल किया जाता है जो शहरी किचन में मिलना संभव नहीं. आप चाहें तो किचन में रखे ओवन में इसे रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन देसी अंदाज में भूने गए इन आलुओं वाला स्‍वाद ओवन में नहीं मिलता. अगर आप यह स्‍वाद अपने किचन से निकालना चाहते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं. यहां हम बता रहे हैं कि आप नमक और तवे की मदद से किस तरह स्‍वादिष्‍ट आलू रोस्‍ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं तरीका.

जरूरी सामग्री- एक पैकेट नमक, एक तवा, 4 से 5 मध्‍यम या छोटे आकार के आलू

इस तरह करें रोस्‍ट

-सबसे पहले तो आलुओं को भूनने के लिए हमें तवा को तैयार करना होगा. तवा ऐसा लें जिसके बीच में थोड़ा गहरापन हो और आकार में यह बड़ा भी हो. गहरे तली वाले तवे पर आलू जलेंगे नहीं और अच्‍छी तरह से भुन सकेंगे.

-अब आप इस तवे पर एक पैकेट नमक डालें. नमक को तब तक चलाते रहें जब तक कि ये गर्म ना हो जाएं. गर्म नमक में आलुओं को पकाना आसान होता है. नमक जितना अधिक गर्म होगा, इसे पकने में उतना कम वक्‍त लगेगा.

-जब नमक अच्‍छी तरह से गर्म हो जाएं तो इन पर एक एक कर सारे आलू रख दें और इसे नमक से पूरी तरह ढंक दें. अब इसे बड़े से लिड या ढक्‍कन से ढंक दें.

-आप आंच को मध्‍यम रखें और बीच बीच में आलुओं को चलाते रहें. ऐसा करने से धीरे धीरे आलू का छिलका रोस्‍ट होने लगेगा.

-धीरे धीरे आलुओं को घुमाते रहें, जिससे वे चारों तरफ से यह पके और स्‍वाद अच्‍छा बने. इस पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लग सकता है. इसके बाद इसे ढंक कर कुछ देर छोड़ दें और टूथपिक से जांच करें कि ये पूरी तरह से पके हैं या नहीं.

-अब आप इन्‍हें चिमटे की मदद से प्‍लेट में निकालें और तवे पर रखे नमक को ठंडा होने दें. आप इस आलू को कपड़े में लपेटें और हल्‍के हाथों से रगड़ दें.

-नमक की वजह से इसका स्‍वाद काफी अच्‍छा होता है और आप इसे मेहमानों को भी परोस सकते हैं.

