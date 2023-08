हाइलाइट्स दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद ही ग्रेवी में मिलाना चाहिए. दही में गांठे पड़ी रह जाने पर ग्रेवी का स्वाद बिगड़ सकता है.

Use of Curd In Vegetable Gravy: कई भारतीय सब्जियों का असली स्वाद उसकी ग्रेवी की वजह से ही आता है. किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए कई तरह की सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिकतर ग्रेवी में दही का उपयोग जरूर किया जाता है. दही एक ऐसा सुपर इन्ग्रेडिएंट है जो कि ग्रेवी का जायका कई गुना बढ़ा देता है. इसके साथ ही दही सेहत के लिहाज से भी बेहद फायदेमंद होता है. ये पेट को दुरुस्त रखने के साथ ही शरीर की कूलिंग बनाए रखने में भी मदद करता है, यही वजह है कि खाने में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि आप अगर ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें दही का इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है, नहीं तो ग्रेवी के स्वाद में थोड़ी कमी आ सकती है.

आज हम आपको ग्रेवी में दही किस तरह से उपयोग करें, उसके कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं. इन टिप्स की मदद से बेहद आसानी से ग्रेवी को दही की मदद से और भी स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में.

उपयोग से पहले फेंटे – सब्जी की ग्रेवी बनाते वक्त कई लोग दही को सीधा या थोड़ा बहुत व्हिस्क कर ग्रेवी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करने से स्वाद कुछ हल्का रह जाता है. इसलिए जरूरी है कि जब भी दही का प्रयोग करना हो तो उसे पहले अच्छी तरह से फेंटे जिससे वह पूरी तरह से स्मूद हो जाए. अगर दही में लम्प्स रह जाएंगे तो इससे सब्जी का स्वाद बिगड़ सकता है.

मिलाने से पहले कंसिस्टेंसी देखें – ग्रेवी में दही मिलाने से पहले उसकी कंसिस्टेंसी देखना भी जरूरी है. इसके लिए दही में पहले थोड़ा सा पानी डालें और फिर उसे व्हिस्क करें. दही की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सादे पानी का उपयोग करें. न पानी ज्यादा ठंडा हो न ही ज्यादा गर्म.

धीमी आंच पर मिलाएं – ग्रेवी में दही को डालने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम धीमी हो. आप चाहें तो गैस बंद करने के बाद भी दही को ग्रेवी में मिला सकते हैं. दरअसल, ज्यादा हीट होने पर दही जम सकता है, ऐसे में डिश में दही की छोटी-छोटी गांठ (लम्स) महसूस हो सकती हैं. इससे खाने का पूरा मज़ा भी किरकिरा हो सकता है.

लगातार मिलाएं – सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार करने के दौरान जब एक बार दही को डाल दिया जाए तो फिर धीमी आंच पर पकाते हुए ग्रेवी को लगातार चलाते रहें, इससे ग्रेवी में मिला दही पूरी तरह से पक जाएगा और सब्जी का स्वाद काफी उठकर आएगा.

तेल छोड़ने तक पकाएं – ग्रेवी बनाने में बहुत सारी सामग्रियां और वक्त लगाने के बाद भी कई लोग इसे पकाने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते हैं, इससे सब्जी का भरपूर जायका नहीं मिल पाता है. ग्रेवी में दही डालने के बाद इसे तब तक पकाएं जब तक कि दी तेल न छोड़ने लग जाए. जब ग्रेवी तेल छोड़ दे तो ये पूरी तरह से पक चुकी है.

