How To Make Relationship Better: हमने हमेशा से ये सुना है कि किसी भी रिश्ते (Relationship) को निभाने का सबसे अच्छा तरीका पूरी ईमानदारी (Honesty) से उसे निभाना और अपना सौ फीसदी उस रिश्ते को देना है लेकिन आपको बता दें कि यह बात पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि ऐसा करने के बावजूद कई लोग हैं जो दिल टूटने और रिश्ते में फंसे होने जैसा महसूस करते हैं. रिश्‍तों में पूर्ण समर्पण अच्छी बात है पर खुद को इस कदर झोंक देना कि अपना खुद का वजूद ही खो जाए तो यह आपके रिश्‍तों में दरार पड़ने की वजह भी बन सकता है. यहां हम 4 ऐसी बातें बताएंगे जो बेहतर रिश्‍ते को मेंटेन करने के लिए आपको कभी नहीं करनी चाहिए.

1. रिश्ता बचाने की कोशिश में खुद को खो देना

शुरुआत में ऐसा करना रोमांटिक लग सकता है लेकिन एक समय के बाद यह बोझ बनने लगता है. असल जीवन में रिश्ता वही चल पाता है जिसमें आप दोनों के अपने-अपने विचार हों और अपने तर्क हों. तो पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने वजूद, अपनी पहचान को कभी भी दांव पर लगाकर रिश्ते को मेंटेन करने की कोशिश न करें.



2. अपने विचार थोपने की कोशिश

अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टनर आंख मूंदकर विश्वास कर लेगा या आपके कहे अनुसार कुछ भी कर देगा तो ये गलत है. अगर आप रिश्‍ते को लंबा चलाना चाहते हैं तो पार्टनर की बात भी सुनें और उसका विचार जानने की कोशिश करें.

3. पार्टनर के इर्द-गिर्द अपनी सारी दुनिया समेट लेना

यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पार्टनर के इर्द-गिर्द बसा ली है तो जल्द ही आप फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जीने वाले हैं. यह अच्‍छी बात है कि आप पार्टनर को अहमियत देते हैं पर खुद की अपनी दुनिया को भूल जाना गलत है. अगर आप ऐसा करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पार्टनर आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा और आपकी इच्छाओं की फिक्र किए बिना फैसले लेना शुरू कर देगा. ऐसे में अपनी पहले की दुनिया को बचाए रखें.



4. तुलना करना

प्यार को किसी पैमाने से मापना नहीं चाहिए क्योंकि दुनिया में जितने भी दुख हैं उनकी शुरुआत बेवजह की तुलना से ही होती है. ऐसे में भूलकर भी अपने रिश्ते की तुलना किसी से न करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)