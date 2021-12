लव मैरिज में रोज़ अपने पार्टनर से होती है अनबन? ऐसे सुलझाएं मामले

Relationship Tips And Love Marriage: प्यार दो दिलों में पनपा (Love between two person) एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है. प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है. ये ना तो रंग देखता है न ही उम्र देखता है. बस हो जाता है. इसमें पार्टनर (Partner) एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं. प्यार को सफल तभी माना जाता है जब वह शादी तक पहुंच जाए. जमाने के साथ-साथ माता-पिता ने भी अपनी सोच बदली और अपने बच्चों की पसंद को अपनाते हुए उनकी लव मैरिज (Love marriage) के लिए राजी होने लगे हैं.

कई मामलों में देखा जाता है कि लव मैरिज में यह देखा गया है कि जितनी जल्दी एक दूसरे से अट्रेक्ट (Attract) होते हैं शादी के बाद दोनों में उतनी ही ज्यादा अनबन होने लगती है. अगर आपके साथ ही ऐसा ही होता है तो इस परिस्थिति से आपको कैसे निपटना है, इसके बारे में जानेंगे.

how to keep smooth relationship- हकीकत में जिएं

कई लोगों की आदत होती है कि अपनी लव लाइफ का कंपेयर फिल्मी दुनिया से करने लगते हैं जबकि असल जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है इसलिए कोशिश करें कि आप हकीकत में जीएं, न कि फिल्मी दुनिया में,

आपस में पारदर्शिता हो

जब दो प्रेमी पति-पत्नी बन जाते हैं तो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता है. ऐसे में अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए दोनों के बीच में पारदर्शिता होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि पारदर्शिता नहीं होगी तो आपके बीच में अनबन होना स्वाभाविक बात है.

दूसरे से सच बोलें

किसी भी रिश्ते की नीव सच्चाई से ही बनती है अगर उस रिश्ते में आप झूठ का इस्तेमाल कर रहें हैं तो कभी न कभी इसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा. इसलिए अपने रिश्ते में सच्चाई को अहमियत दें और एक दूसरे से कुछ न छिपाएं.

मोबाइल से दूरी बनाएं

मोबाइल आजकल हर समस्या की जड़ बनता जा रहा है. जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ने अपने आप को अपडेट किया है उतना ही ज्यादा क्लेश का कारण भी बनता जा रहा है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां बीवी के बीच सबसे अधिक झगड़े मोबाइल को लेकर होते हैं. जब आप और आपके पार्टनर साथ हो तो मोबाइल को दूर ही रखें कोशिश करें जब एक दूसरे को टाइम दे रहें हों तो मोबाइल साइलेंट या ऑफ रखें

एक दूसरे का सम्मान करें

झगड़ा और अनबन चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हर मियां बीवी के बीच में होता ही है. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप अपने पार्टनर की बेज्जती सबके सामने करें. फिर चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो इसके लिए आपको एक दूसरे से अकेले में बात करना चाहिए और उस बात का समाधान निकालना चाहिए

