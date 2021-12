These Habits Weaken Your Relationship With Your Partner : रिश्‍तों की शुरुआत जितने भरोसे और विश्‍वास के साथ शुरू होती है आखिर सालों बाद ऐसा क्‍या होता है कि सब कुछ खत्‍म होता चला जाता है. दरअसल ये सवाल कई कपल्‍स के बीच एक यक्ष प्रश्‍न की तरह है. कपल्‍स में एक दूसरे को लेकर यह शिकायत रहती है कि शुरू में तो सब कुछ ठीक था लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं है. दरअसल शुरू में तो वे रिश्‍तों (Relation) को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं लेकिन समय बीतने के साथ जब वे हकीकत की दुनिया में आते हैं तब व्यक्ति के असल स्वभाव और आदतों (Habits) का पता चलता है. यही से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है और अंजाम अलगाव तक चला जाता है. अगर आप ऐसे हालात में हैं और रिश्‍तों को पहले जैसा बनाए रखना चाहते हैं कि कुछ आदतों में बदलाव लाकर आप रिलेशनशिप को लंबे समय तक एक जैसा बनाए रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि हमें अपनी किन आदतों को बदलने की जरूरत है.

1.शुरू से ही सच्‍चे और ईमानदार रहें

कई कपल्‍स रिश्ते के शुरुआती दौर में पार्टनर का खुश रखने के लिए उनके हर पसंद को अपनी पसंद बताने का ढोंग करते हैं. लेकिन ये हीं ढोंग आगे जाकर समस्‍या की जड़ बन जाती है. बेहतर होगा कि जब भी नए रिश्‍ते में जाएं तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिश्‍तों की शुरुआत करें. ताकि आपका पार्टनर आपको उसी रूप में स्वीकार करे जिस तरह आप असल जिंदगी में हैं.

2.अपने फैसले थोपना

कई लोगों की आदत होती है कि वे अपने पार्टनर को अनदेखा कर देते हैं और अपने फैसले पार्टनर पर पर थोपने लगते हैं. ऐसे में शुरू में तो सब कुछ सहा जा सकता है लेकिन एक समय के बाद यह विरोध झगड़ों में बदलने लगता है इसलिए आपस में परामर्श करें और अपना फैसला थोपना छोड़ दें.

3.विश्‍वास ना करना

पति-पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है. ऐसे में अगर आप बात बात में शक करते हैं या किसी तीसरे की बात पर अधिक भरोसा कर पार्टनर को झूठा बताते हैं तो ये आपके बीच के रिश्‍ते को बर्बाद कर सकता है.

4.बात बात पर ईगो लाना

अपनी गलती को स्‍वीकारने में अगर आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो यह आपके रिश्‍तों को खराब कर सकता है. ऐसे में आपसी बॉन्डिंग भी खराब हो सकती है. ईगो आने की बजाये प्‍यार से सोचें और गलती हो तो सॉरी जरूर बोलें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

