Ways To Not Lose Friends After Marriage: प्यार एक दोतरफा रास्‍ता है जिसे मेंटेन करने के लिए लगातार निर्माण की जरूरी होती है. यह बात रोमांटिक रिलेशन को मेंटेन करने के लिए भी लागू होता है और दोस्ती को मेंटेन करने के लिए भी. दरअसल, यह देखने को मिलता है कि शादी हो जाने के बाद पुराने दोस्‍त दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे उनके और आपके बीच का दोस्‍ताना केवल नामभर का रह जाता है. लेकिन अगर आप अपनी दोस्‍ती को जीवनभर के लिए सम्‍हाल कर रखना चाहते हैं तो कुछ तरीके हैं जिसे अपनाकर आप दोस्‍तों का साथ जीवनभर के लिए बनाए रख सकते हैं.

शादी के बाद दोस्‍ती को इस तरह रखें मेंटेन

दोस्‍तों के लिए निकालें समय

हालांकि शादी के बाद प्रायोरिटीज चेंज होने लगती हैं और आपके लिए परिवार सबसे पहला प्रायोरिटी बन जाता है. लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दोस्‍तों के लिए बिलकुल भी समय ना निकाल पाएं. आप अगर उनसे मिल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम फोन पर या मैसेंजर पर आपस में बातचीत करते रहें.

पार्टनर के लिए बाउंड्री करें सेट

अगर आप पार्टनर को अपने दोस्‍तों के बारे में नहीं बताएंगे या उन्‍हें इस बात की जानकारी नहीं देंगे कि आपके लिए आपके दोस्‍त कितने खास हैं, पार्टनर भी आपके दोस्‍तों में इंट्रेस्‍ट नहीं लेगा. इसलिए बेहतर होगा कि उसे हर बताते हुए पार्टनर के उम्‍मीदों की बाउंड्री सेट करें और दोस्‍तों के लिए भी समय निकालें.

प्रायॉरिटी दें दोस्‍तों को भी

अगर आपके दोस्‍तों को ये लगे कि शादी के बाद आपके लिए दोस्‍ती प्रोयोरिटी नहीं हैं तो निश्चित रूप से वे धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएंगे. लेकिन अगर आप उन्‍हें क्‍लीयर करें कि शादी के बाद भी आपको उनकी जरूरत है और आपके लिए दोस्‍ती ऑप्‍शन नहीं, बल्कि प्रायोरिटी है तो जीवन भर आपकी दोस्‍ती कायम रहेगी.

दोस्‍तों के लिए खास प्‍लान

आप कैलेंडर पर दोस्‍तों के लिए कुछ खास दिन तय करें और बेहतर वक्‍त गुजारने के लिए खास प्‍लान बनाएं. अगर आप दूसरे शहर में रहते हैं तो विडियो कॉल पर साथ मिलकर ये दिन तय करें और एक दूसरे को महसूस कराएं कि आपके लिए वे कितने जरूरी हैं.

खास दिनों को याद रखें

दोस्‍तों का जन्‍मदिन, शादी की सालगिरह, उनके बच्‍चे या परिवार के सदस्‍यों से जुड़े खास दिनों को याद रखें या रिमाइंडर सेट करें. उस दिन आप फोन कर या तोहफे भेजकर उन्‍हें स्‍पेशल महसूस करा सकते हैं.

