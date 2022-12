हाइलाइट्स बीत रहे साल में आप अपने और अपने रिश्‍ते के बारे में नई बात जानें? क्‍या आपके पास अगले साल के लिए कोई खास रिलेशनशिप पैटर्न है?

End Of Year Self Check-In Regarding Relationship: नया साल आने वाला है और सभी अगले साल को लेकर कई अपेक्षाएं लिए बैठे हैं. कोई अपने खूबसूरत भविष्‍य की कल्‍पना कर रहा है तो कई अपने जीवन के उहापोह को खत्‍म कर नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए खुद से वादा कर रहा है. कोई अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर प्‍लान बनाकर नए साल का इंतजार कर रहा है, तो कोई अपने टूट चुके रिश्‍तों की उलझनों से खुद को निकालना चाहता है. रिश्‍तों के उतार चढ़ाव को लेकर अगर आप भी नए साल से काफी उम्‍मीदें लगाए बैठे हैं तो अधिक अपेक्षाओं की बजाय जरूरी है कि आप साल शुरू होने से पहले खुद से कुछ जरूरी सवाल करें. ये सवाल आपकी कई उलझनों को दूर करने का काम तो करेंगे ही, आप बेहतर तरीके से खुद को मूव ऑन कर रिश्‍तों के बीच की खूबसूरती को निखारने संवारने का प्रयास कर पाएंगे.

साल शुरू होने से पहले खुद से करें सवाल

जानी मानी साइकोलॉजिस्‍ट थेरेपिस्‍ट ल्यूसिले शैकलेटन ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट पर कुछ सेल्‍फ चेक इन से जुड़े सवालों के बारे में जानकारी दी है जो साल खत्‍म होने से पहले हम खुद से पूछ सकते हैं.

-आप यह सवाल खुद से करें कि आखिर जो साल पीछे छूट रहा है उस साल में आप अपने और अपने रिश्‍ते के बारे में क्या नया जानें?

-सवाल करें कि आपका अपने आप से किस तरह का रिश्‍ता है? इस रिश्‍ते को आप शब्दों में किस तरह बयां करेंगे.

-क्‍या आपके पास किसी खास तरह का रिलेशनशिप पैटर्न है जिसे आप आने वाले साल में आजमाना चाहते हैं?

-बीत रहे साल में आपका सबसे एन्‍जॉय करने वाला मोमेंट क्‍या रहा? ये मोमेंट्स आपके रिलेशनशिप में क्‍या मायने रखते हैं?

-आप खुद से किस तरह की बातें करना पसंद करते हैं? ये बातें निगेटिव सेल्‍फ टॉक होते हैं या आप पॉजिटिव सेल्‍फ टॉक में भरोसा करते हैं?

-आप अपने आसपास या खुद से जुड़े लोगों के साथ अगले साल किस तरह का कनेक्‍शन बनाना चाहते हैं?

-इस साल आपके ऊपर किस रिलेशनशिप का सबसे अधिक सकारात्‍मक प्रभाव पड़ा?

-आपके पास अगले साल के लिए क्‍या टारगेट हैं और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आप क्‍या तरीका अपनाएंगे.

