क्या आप भी इस बात से हैं परेशान कि 'लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे'? जानें इससे निपटने का तरीका

How To Deal With People Thinking: मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है. समाज हमारी सोच और कर्म के बीच एक गहरा संबंध है. हम जो भी करते हैं उसका समाज पर और समाज की प्रतिक्रिया का हम पर असर पड़ता है. कभी-कभी सामाजिक प्रतिक्रिया हम पर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि हम खुद को पीछे रखकर दूसरों के द्वारा स्वीकार की जाने वाली इच्छाओं पर काम करने लगते हैं. कई लोग इस बात से परेशान होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और इसी बात की चिंता में वे खुद की खुशी भूल जाते हैं.

स्टाइल क्रेज की खबर के अनुसार लेखक टॉम फेरी कहते हैं, “दूसरों की स्वीकृति हमें आत्म-सम्मान की उच्च भावना देती है हमें विश्वास है कि उनकी मान्यता हमारे आत्म-मूल्य के लिए मायने रखती है और हम खुद को कितना महत्व देते हैं. ” सामाजिक डर के कारणही हमारे निर्णय लोगों से मिलने वाले इनपुट के अनुसार बदलने लगते हैं. हालांकि कुछ ऐसे उपाय है जिससे हम इस प्रकार की सामाजिक भावना से निकल सकते हैं.

समाज से हटाकर खुद पर ध्यान केंद्रित करें

जब आप प्यार और लोगों से स्वीकृत महसूस करने के लिए लगातार एक ‘आदर्श’ व्यक्ति की भूमिका निभा रहे होते हैं तो इससे आप अपने अंदर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं. हालाँकि इस बात से अवगत होना कि हमारे कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अच्छा है, लेकिन इसकी चिंता आपको अपने आप से दूर कर देगी. आप अपनी ताकत और पहचान को खो देंगे.

खुद पर भरोसा करें

सामाजिक डर से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करें और खुद को महत्व दें. सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हम दूसरों से मान्यता चाहते हैं. अगर हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो सामाजिक डर से निकलने में भी कामयाब हो पाएंगे.

पूर्णतावाद की परवाह न करें

कई बार लोग इस डर से कोई काम नहीं करते कि उनसे ठीक से न हुआ तो लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे इस पर बहुत ध्यान देना यह काम को ठीक से करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन कई बार यही आपको काम करने से भी रोक देता है. इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता. अगर काम में कोई गलती होती है तो स्वीकार करें और फिर से नई शुरुआत करें.

खुद से दोस्ती करें: सामाजिक प्रतिक्रिया के डर से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद से दोस्ती करना सीख जाएं. यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और यही आपके खुश रहने की दिशा में पहला कदम होगा.

दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते: आपको यह समझना होगा कि आप किसी की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि इस बात पर ध्यान न दें कि आपके काम रिजल्ट क्या होगा और लोग उस पर क्या रिएक्ट करेंगे. हमारा काम सिर्फ एक सही दिशा में बढ़ते रहना है.

