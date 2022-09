हाइलाइट्स आप तभी रिलेशनशिप में वापस जाएं जब आप पूरी तरह से आश्‍वस्‍त हों. आपको इस फैक्‍ट को स्‍वीकारना होगा कि सारी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी.

Getting Back Together After Separation: कई बार कुछ व्‍यक्तिगत कारणों की वजह से शादी के बाद लोग अपने लाइफ पार्टनर से अलग रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन महीनों तक चले तर्क-वितर्क और तनाव के बाद भावनाएं बदल जाती हैं. लोग फिर से अपने विवाहित जीवन में वापस आने का फैसला करते हैं. अगर आप और आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है या आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखकर आप दोबारा से हैप्‍पी मैरिज लाइफ जी सकते हैं. यहां हम आपके लिए कुछ ऐसे ही टिप्‍स लेकर आए हैं, जो आपको बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं.

सेपरेशन के बाद फिर से साथ रहने के लिए अपनाएं टिप्‍स

खुद के साथ रहें ईमानदार

आप तभी रिलेशनशिप में वापस जाएं जब आप पूरी तरह से आश्‍वस्‍त हों. अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है या संशय है तो बिना उसे क्‍लियर किए दोबारा से उस शादी में ना जाएं. इसके लिए आप अपने दोस्तों, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं.

साफ-साफ बात करें

आप दोनों के बीच यह बात क्‍लियर होनी चाहिए कि आपका एक-दूसरे को लेकर क्‍या एक्‍सपेक्‍टेशन है और किन गलतियों को आप माफ नहीं कर सकते. जब बातें साफ रहेंगी तो इससे कॉम्‍युनिकेशन गैप नहीं होगा. दोबारा से आपके बीच क्‍लोज़ बॉन्डिंग बनने की उम्‍मीद बनी रहेगी. आप दोबारा से उन गलतियों को करने से बचेंगे.

हड़बड़ी में ना लें निर्णय

हो सकता है कि आप हड़बड़ी में सेपरेशन का निर्णय लिए हों, लेकिन हड़बड़ी में वापस रिलेशनशिप में जाने की गलती ना करें. इससे आपकी शादी में दोबारा से दिक्‍कतें आ सकती हैं.

नई चीजों को स्‍वीकार करें

आपको इस फैक्‍ट को स्‍वीकारना होगा कि सारी चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी मसलन आपके पार्टनर का बर्ताव वैसा नहीं होगा जो पहले था, लेकिन याद रखें कि समय के साथ चीजें नॉर्मल भी हो सकती हैं.

अतीत में ना रहें

जब तक आप अपने अतीत को खोदते रहेंगे, तब तक आपके बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा. इसके लिए आप पुरानी बातों को भूलें और आगे भविष्य में बेहतर जीवन बनाने का प्रयास करें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

