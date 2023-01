इन आदतों से बनेंगे आप Happy Couple, कमजोर हो रहे रिश्ते में आएगी नई जान, फॉलो करें टिप्स

हाइलाइट्स रिश्ता कमजोर होने पर जरूरी है कि आप पार्टनर के साथ कुछ समय बिताएं. मन-मुटाव होने पर आप अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, न कि उन पर दबाव बनाएं.

How to Become a Happy Couple: सभी कपल की यही चाहत होती है कि उनकी जिंदगी में हमेशा प्यार बना रहे लेकिन कई बार ना चाहते हुए रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं. भागमभाग जिंदगी में एक दूसरे को पर्याप्त समय दे पाना बहुत मुश्किल होता है. जिम्मदारियों का बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि हम रिश्तों को उस तरह से नहीं निभा पाते जिस तरह से शुरुआती दिनों में निभाते थे. साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड न करने की वजह से प्यार भी कम होने लगता है और कई बार तो अनबन भी होने लगती है. हालांकि कुछ कपल्स अपने पार्टनर को समझते हैं और इस तरह की परेशानियों को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं.

यूजीन थेरेपी की खबर के अनुसार रिश्ता चाहे प्यार का हो या फिर शादी के बाद का दोनों ही कंडीशन में कपल्स को एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है. वैसे तो हर कोई अपने रिश्तों को अपने अनुसार चलाता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो आपके कमजोर होते रिश्तों में नई जान डाल सकते हैं और आपको एक हैप्पी कपल बना सकते हैं.

अपने पार्टनर की अच्छाइयों पर ध्यान दें: एक अच्छे रिश्ते के लिए बेहद जरूरी होता है कि आप अपने पॉर्टनर को समझें और उसकी अच्छाइयों के बारे में ध्यान दें. अगर आपका पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा है तो यह जरूरी नहीं कि उसका प्यार कम हो गया है. हो सकता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों की वजह से कम से दे पा रहे हों, या फिर वह किसी प्रकार के स्ट्रेस में हो. इसके लिए आप दोनों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए.

कुछ देर साथ में मस्ती करें: अगर रिश्ते में दूरियां आ रही हैं या फिर आपस में अनबन बढ़ रही है तो जरूरी है कि आप कुछ समय निकालें और साथ में गुजारें. आप लोग कुछ देर साथ में मस्ती करें. मस्ती भरे पल आपके बीच में फिर से प्यार जगा सकते हैं और आपको एक दूसरे के करीब ला सकते हैं. रिश्ते में जान फूकने के लिए आप उन लोगों के साथ भी मस्ती कर सकते हैं जिनके साथ आपको समय बिताना अच्छा लगता है.

सबसे पहले खुद की ताकत और खुशी पर ध्यान दें: आप तभी किसी को खुश रख सकते हैं जब आप खुश रहेंगे. कई बार दूसरों का ध्यान रखते रखते खुद के बारे में सोचना बंद कर देते हैं. अपने आप पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जिसमें खुश है वह काम करें.

पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें: कई बार पार्टनर संकोची स्वभाव का होता है इसलिए वह आपको अपनी मन की बात कहने में हिचकिचा सकता इसलिए बेहद जरूरी है कि आप समय समय पर उनसे बात करें. जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपसे वो अपनी परेशानियों को कह दें. अगर आपका साथी बात बताने से मना करता है तो इसे अन्यथा न लें, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करें.

वर्तमान में जिएं: रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ जब भी रहें तो उस पल को एंज्वॉय करें. उस दौरान उनकी बातों पर ध्यान दें. जब हम अपनी जिम्मेदारियों या समस्याओं से थोड़ा फ्री होते हैं तो उस वक्त उनकी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं. इससे सामने वाला भी यह समझेगा कि आप उनकी बातों को तवज्जों दे रहे हैं. साथ में पल बिताने से आपस में प्यार बढ़ेगा और आप एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे भी.

