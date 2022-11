अपने रिश्ते से दूर करें स्ट्रेस तो रिलेशनशिप होगा मजबूत, अपनाएं ये 3 ज़रूरी टिप्स

हाइलाइट्स रिश्तों में तनाव आने पर रिश्ते बिखर जाते हैं. ऐसे में पार्टनर के नजरिए को समझने की कोशिश करिए. उन चीजों पर फोकस करें, जिन्हें करने में आपको अच्छा लगे.

How To Deal Stress In Relationship: रिश्तों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती. रिश्ते जीवन में बहुत जरूरी हैं और इनको बनाए रखना उतना ही बड़ा टास्क भी है. अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में बाहरी और अंदरूनी तनाव के पल हमारे प्यारे रिश्तों में खटास भर देते हैं. बिना वजह के तनाव और नोंकझोंक या लड़ाई से सालों से बने प्यारे रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं. ऐसे में अगर थोड़ी सी समझदारी दिखाई जाए तो रिलेशनशिप को ना केवल बचाया जा सकता है, बल्कि उसे और मजबूत भी किया जा सकता है.

वेरीवेल माइंड के अनुसार, रिलेशनशिप में जब स्ट्रेस यानी तनाव आ जाए तो ऐसा क्या करना चाहिए कि रिलेशनशिप पर उसका बुरा असर ना पड़े और उस नाजुक मौके पर रिलेशनशिप मजबूती से कायम रहे. इन टिप्स को फॉलो करके आप तनाव को अपनी रिलेशनशिप से आउट कर सकते है और अपनी रिलेशनशिप को मजबूत और खुशनुमा बना सकते हैं.

बाहरी तनावों से ध्यान हटाएं

रिलेशनशिप के बीच में बाहरी तनाव जैसे नौकरी, बिजनेस, रिश्तेदारी या दोस्ती वगैरा का तनाव नहीं लाना चाहिए. रिलेशनशिप दो लोगों के बीच का रिश्ता है और उसे दो लोगों के बीच रखना चाहिए. ऐसे में अगर आापके दिमाग में बाहरी चीजों और मुद्दों को लेकर तनाव हो रहा है तो उसे रिलेशनशिप में ना लाएं. इससे रिश्तों के बीच दूरी आ सकती है. इसलिए इन्हें मिलकर सॉल्व करेंगे तो ये मसले ऐसे नहीं कि हल ही ना हो पाएं.

एक-दूसरे को वक्त दें

अगर तनाव से गुजर रहे हैं तो एक दूसरे को वक्त देना जरूरी है. पार्टनर अगर कुछ पल अकेले रहना चाहता है तो उसे वक्त दीजिए और साथ ही आप भी कुछ वक्त अपने लिए निकालिए ताकि आप समझ सकें कि कहां गलती हो रही है. कुछ वक्त अपने आपको देने से आप रिफ्रेश हो जाते हैं और रिलेशनशिप को नया बूस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं.

मैं से निकलें, हम पर आएं

मैं, मेरा, मुझे…ये शब्द रिलेशनशिप में ना लाएं. अगर आप पार्टनर के साथ हैं तो सब कुछ ‘हम’ पर लाना चाहिए. पार्टनर की भावनाओं को समझिए और कोशिश कीजिए कि रिलेशनशिप में केवल एक के लिए ही गुंजाइश ना रहे, दोनों को बराबर स्पेस और अहमियत मिले.

तिल का ताड़ ना बनाएं

अक्सर तनाव में हम भूल जाते हैं कि कब हम पुरानी हो चुकी बातों को खोदना शुरू कर देते हैं. छोटी छोटी बातों को तूल देने की बजाय तनाव कम करने पर फोकस करें. कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखें, किसी भी रिलेशनशिप में ये सबसे बड़ा पहलू यही है कि आप हर चीज को तूल ना दें.

रिलेशनशिप बूस्ट करने के लिए घूमने जाएं

अगर रिश्ते के बीच अनचाहा तनाव आ गया है तो पार्टनर के साथ एक टूर पर निकल जाएं. सिर्फ आप और वो. उन लम्हों को जी भर के जिएं, अपने रिश्ते को नई ऊर्जा दें, जमकर उनके साथ इन्जॉय करें और उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें जो अनजाने में आप दोनों के बीच आ गई हैं.

सामने वाले के नजरिए को भी समझने की करें कोशिश

हर इंसान अपने नजरिए से दुनिया को देखता है और उसी को सही समझता है. लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं चल सकता. आपको अपने पार्टनर के प्वाइंट ऑफ व्यू को भी समझना होगा. वो आपके जीवन का अहम हिस्सा है और हो सकता है कि कई बार उसका नजरिया भी सही ही हो. इसलिए पार्टनर की बात सुने और समझने की कोशिश करें.

