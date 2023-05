हाइलाइट्स शादी से पहले एक-दूसरे के कल्‍चर को अच्‍छी तरह से जान समझ लें. लाइफ की प्राइयॉरिटीज साथ मिलकर तय करें और प्‍लान बनाएं.

How To Handle Culture Differences In Marriage: जब आप किसी के प्‍यार में होते हैं तो आपको उसकी हर चीज अच्‍छी लगती है. आप उस इंसान के बारे में हर चीज जानने के लिए एक्‍साइटेड रहते हैं. लेकिन जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो कई कपल्‍स को कुछ बातों को लेकर पछतावा भी हो सकता है. ऐसे में अगर आपकी शादी में कल्‍चर डिफरेंस एक समस्‍या लग रही है तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखना जरूरी है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप शादी के पहले और बाद में किन बातों को ध्‍यान में रखकर या अपने पार्टनर से डिस्‍कस कर शादी को खुशियों से भरा बना सकते हैं.

शादी में कल्‍चर डिफरेंस को इस तरह करें डील

कल्‍चर को साथ करें एक्‍सप्‍लोर

शादी से पहले यह जरूरी है कि आप एक दूसरे के कल्‍चर को अच्‍छी तरह से जान समझ ले. ऐसा करने से आप बेहतर तरीके से नए परिवार को अडॉप्‍ट कर पाएंगे और गलतफहमियों से बच सकेंगे.

प्रायोरिटीज करें डिसाइड

आप साथ मिलकर अपने लाइफ की प्रायोरिटीज को डिसाइड करें और इस विषय पर पहले ही प्‍लान बना दें. इसमें आप दोनों का लाइफ इनवॉल्‍व है इसलिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए निर्णय लें.

कॉम्‍प्रोमाइज और कॉम्‍युनिकेशन जरूरी

अगर आप नए कल्‍चर के किसी इंसान के जीवन का सबसे जरूरी हिस्‍सा बनने वाले हैं तो इसके लिए कुछ कॉम्‍प्रोमाइज आपको भी करना जरूरी है. हालांकि, जो बातें आपको अभी से परेशान कर रहीं हों, उस पर पहले ही खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को बताएं. इससे पार्टनर को भरोसा आप पर बना रहेगा.

पेशेंस रखें

अगर आप अपने पार्टनर को लगातार बदलाव करने या नई चीजों को सीखने के लिए बोलते रहेंगे तो नए माहौल में एडजस्‍ट करने का इंट्रेस्‍ट उनका जा सकता है. इसलिए अपने पार्टनर को लेकर हमेशा पेशेंस रखें.

एक दूसरे के कल्‍चर की करें इज्‍जत

अगर आप एक दूसरे के कल्‍चर के बारे में हर वक्‍त शिकायत करते रहेंगे तो इसका असर आपके रिलेशनशिप पर पड़ सकता है. इसलिए शिकायत की बजाय अच्‍छी चीजों को ढूंडें और उसको एप्रिशिएट करें.

