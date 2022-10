हाइलाइट्स खुद की यूनीक बात को जानें और इसे पॉजिटिवली स्‍वीकार करें. यह बात स्‍वीकार कर लें कि इंसानों से ही गलतियां होती हैं.

How To Increase Self Confident In Relationship: रिलेशनशिप में जितना ज़रूरी एक- दूसरे पर भरोसा करना फायदेमंद है, उतना ही ज़रूरी खुद पर भरोसा करना भी होता है. ऐसा करने से आप हर वक्‍त खुश रहते हैं और निगेटिव बातें आपके रिलेशनशिप में रोड़ा नहीं बनती हैं. दरअसल, अधिकतर रिलेशनशिप में ये समस्‍या होती है कि वे खुद पर भरोसा नहीं रखते और इस डर में रहते हैं कि वे बेहतर तरीके से अपने रिश्‍ते को निभा पाएंगे या नहीं. ऐसे हालात में वे हर वक्‍त शक में जीते हैं और क्‍वालिटी टाइम ज़ाया कर देते हैं. काउंसलर थेरेपिस्‍ट ल्यूसिले शैकलटन ने अपने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट को शेयर करते हुए बताया सेल्‍फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर आप बेहतर रिलेशनशिप निभा सकते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि आप अपने रिश्‍ते को बेहतर तरीके से निभाने के लिए किस तरह आत्‍मविश्‍वास को बढ़ा सकते हैं और बेहतर जीवन जी सकते हैं.

इस तरह बढ़ाएं रिलेशनशिप में आत्‍मविश्‍वास

-आप इस बात पर ध्‍यान देने का प्रयास करें कि आप क्‍या हैं? अगर आप ये सोचते रहेंगे कि आपको क्‍या होना चाहिए था तो ये सोच आपके आत्‍मविश्‍वास को कम ही रहेगा.

-उन लोगों को याद करें जो आपको पसंद करते हैं और जो अपको भली भांति समझते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पसंद या नापसंद को अपना लें और खुद क्‍या हैं इसे बदलने की कोशिश करते रहें.

-आप अपने वैल्‍यू या ज़रूरत को इस बात से डिफाइन करने की कोशिश ना करें कि इतिहास में आप क्‍या थे या आपने अपने पहले की लाइफ में क्‍या कुछ किया था. यही नहीं, आप अपने पहले के बर्ताव से खुद के वैल्‍यू को तय ना करें.

-खुद की पुरानी गलतियों को भुलाएं और खुद को माफ करते जाएं. अगर आप पुरानी गलतियों को पकड़े रहेंगे तो इससे आपका आत्‍मविश्‍वास कभी नहीं बढ़ेगा.

-खुद की यूनीक बात को जानें और उसे पॉजिटिवली स्‍वीकार करें.

-गलतियों से डरें नहीं. यह बात स्‍वीकार कर लें कि इंसानों से गलतियां होंगी हीं.

-हार से डरें नहीं. इसे समझें कि अगर आप किसी चीज में फेल हो रहे हैं तो भी आप कुछ ना कुछ ज़रूरी हासिल कर रहे हैं. आप हर चीज़ में बेस्‍ट नहीं हो सकते.

-खुद के प्रति दयालू रहें और खुद से कभी-कभी अच्‍छी बातें किया करें.

-उन चीज़ों पर फोकस करें जिसे आप कर सकते हैं. उन चीज़ों को पाने की कोशिश ना करें जो आपके रेंज में नहीं है.

-अपनी उन हर अचीवमेंट को याद करें जिसे आपने खुद से अचीव किया है.

-भविष्‍य या पास्ट में जीने से बेहतर होगा अगर आप आज में जिएं.

-अपने लिए कुछ हेल्‍दी बाउंड्रीज बनाएं और उसे फॉलो करें.

-खुद के सबसे बड़े सर्पोटर बनें.

