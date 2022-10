Relationship Tips: रिश्तों में आ गई है बोरियत? प्यार और लगाव बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

हाइलाइट्स अपने पार्टनर को अचानक ऑफिस से जल्दी आकर बाहर जानें का सरप्राइज दें. एक-दूसरे के साथ शॉपिंग के लिए जाएं, फोटोग्राफी साथ में करें.

How to keep a Relationship Interesting: जब आप किसी के साथ नए रिश्ते में आए होंगे तो शायद आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना पड़ा होगा कि आप कैसे रिश्ते में उत्साह और रोचकता लाएं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है तो रिश्तों में नीरसता आने लगती है. इसके कई कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको कुछ ऐसे काम बीच-बीच में करने पड़ेंगे, जिससे वही पुराना एहसास या फिर लगाव दोबारा महसूस हो सके. जुड़ाव बनाए रखने के लिए आपको प्रतिदिन संबंधों में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए.

रिश्तों की डोर काफी नाजुक होती है इसलिए संबंधों को बनाए रखने के लिए आपको कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए. हिदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार मनुष्य को परिवर्तन पसंद होता है, लेकिन जब जिंदगी एक समान चलती है तो इससे लोग बोर होने लगते हैं, इसलिए बदलाव की जरूरत होती है. कभी-कभी ऐसा दौर भी आ जाता है जब एक दूसरे के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं. ऐसे में आप कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं, जिनसे आप और आपके पॉर्टनर के बीच में दूरियां कम हो सकती हैं.

नई चीजें करने की कोशिश करें

महिलाओं को रेस्टोरेंट पर जाना काफी अच्छा लगता है. अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके रिश्ते में बोरियत आ रही है तो आप सप्ताह में एक बार अपने साथी के साथ किसी अच्चे रेस्टोरेंट या रेस्तरां में जा सकते हैं. इससे दोनों को एक दूसरे को समझने का भी टाइम मिलेगा और मूड भी फ्रेश होगा.

रोमांच भरी गतिविधियां करें

स्काई डाइविंग, माउंटेन बाइकिंग, सर्फिंग, वेव-बोर्डिंग, रोलर कोस्टर की सवारी करना, आउटबैक की लंबी पैदल यात्रा-इनमें से कोई भी गतिविधि हर दिन नहीं की जाती है, लेकिन अगर आप ऐसी गतिविधियों को महीने में एक बार अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो यह जरूर आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगी.

दोनों लोग एक साथ काम करें

अगर आप अपने पुराने रिश्ते में एक बार फिर से उत्साह लाना चाहते हैं तो आप इसके लिए कुछ ऐसे तरीके तलाश सकते हैं, जिसमें आप और आपका पार्टनर एक साथ मिलकर काम करें. जैसे- किचन में कुछ बनाते समय एक-दूसरे की मदद करना, शॉपिंग के लिए साथ में जाना, फोटोग्राफी साथ में करना आदि. इस तरह के काम दोनों को एक दूसरे के साथ होने का एहसास दिलाएंगे.

एक नए रोमांच की योजना बनाएं

हम सभी को अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए जरूरी है कि कभी-कभी हम ऐसे भी काम करें, जिन्हें हमने कभी न किया हो. रिश्तों में मजबूती लाने के लिए यदि आपको वास्तव में अपनी दिनचर्या को बदलने की जरूरत है, तो एक साथ एक नए रोमांच से भरपूर कार्य की योजना बनाएं. यह आपके रिश्ते में उत्साह पैदा करने में बहुत मदद करेगा.

हर दिन करें डेट

रिलेशनशिप एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आप पार्टनर को हर दिन रात को डेट करते हैं तो यह आपके संबंधों में मधुरता और लगाव बनाए रखेगा. किसी भी लव रिलेशन के लिए यह बहुत जरूरी है.

घर के बाहर जाने का प्लान करें

कई बार हमारी एक ही तरह की दिनचर्चा भी रिश्तों की मिठास को खत्म कर देती है. ऐसे में आप अपने पार्टनर को अचानक ऑफिस से जल्दी आकर बाहर जानें का सरप्राइज दे सकते हैं. इसके साथ ही आप शॉपिंग की योजना बनाकर अपने पॉर्टनर को खुश कर सकते हैं.

