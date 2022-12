शादी के बाद नए घर में वाइफ को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं, तो फॉलो करें ये 5 टिप्स

हाइलाइट्स शादी के बाद आपको अपनी पत्नी को कंफर्टेबल फील कराने के लिए दोस्ताना व्यवहार करने की जरूरत होती है. नए घर में आपकी पत्नी एडजस्ट कर सके इसलिए कोशिश करें कि वह अकेले न रहे.

Tips To Make Your Partner Feel Comfortable After Marriage: शादी होना किसी भी लड़की के लिए सबसे खुशी का दिन होता है. इस खुशी के साथ ही उस लड़की के जीवन में कई बड़े बदलाव और जिम्मेदारी भी आती हैं. कुछ बदलाव तो आसानी से स्वीकार कर लिए जाते हैं लेकिन कुछ बदलाव में ठलने में टाइम लगता है. ऐसा ही एक बड़ा बदलाव है अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना और वहां खुद को एडजस्ट करना. किसी भी लड़की के लिए यह एडजेस्टमेंट आसान नहीं होता कि जिस घर में उसने जन्म से लेकर इतने साल बिताए हो वह उसे छोड़कर दूसरे घर पर ढल जाए.

शादी के बाद नए घर में लड़की का सबसे बड़ा साथी उसका पति ही होता है. इसलिए पति की जिम्मेदारी ऐसी कंडीशंस में बहुत अधिक बढ़ जाती है. ओनली माय हेल्थ के अनुसार एक पार्टनर के रूप में आपको उसका सहायक होना चाहिए और उसे नई जगह पर कंफर्ट फील कराना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे खास टिप्स जिससे आप अपनी वाइफ को नए घर में एडजस्ट करने में मदद कर सकते हैं…

उसके काम की प्रशंसा करें: जब भी कोई लड़की शादी करके नए घर में जाती है तो उसे सबसे ज्यादा इसी बात का डर रहता है कि कहीं उससे किसी काम में कोई गलती न हो जाए. इसलिए जरूरी है कि जब भी वह कोई काम करे तो एक पार्टनर के रूप में आप उसके काम प्रशंसा करें और गलती होने पर डांटे या चिल्लाएं नहीं. आपका एक छोटा सा धन्यवाद भी उसे सहज बनाने में मदद करेगा.

प्यार का इजहार करें: यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यदि आप नए घर में पहुंचने के बाद अपनी फीमेल पार्टनर को आई लव यू बोलते हैं तो इससे वह मानसिक तौर पर यह महसूस करती है कि कोई अपना उसके साथ है. आई लव यू मन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. आप आई लव यू बोलने या प्यार का इजहार करने के कुछ खास तरीके तलाश सकते हैं.

अकेला फील न कराएं : नए घर में किसी भी लड़की के लिए रहना और काम करना आसान नहीं होता इसलिए जरूरी है कि उसे अकेला फील न कराएं. थोड़ी-थोड़ी देर में उसके पास जाकर उससे मदद के बारे में पूछे. इसके साथ ही ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जिससे सामने वाले को प्यार और प्रशंसा का इजहार हो. जब वह परिवार के लोगों के साथ हो तो आप उससे इशारों पर भी बात कर सकते हैं. आपके मस्ती भरे इशारे उनकी आंखों में चमक ला सकते हैं.

सरप्राइज दें: सरप्राइज हर किसी को अच्छे लगते हैं और साथ ही यह स्पेशल भी फील करता है. आप उन्हें कंफर्ट फील कराने के लिए कुछ सरप्राइज भी दे सकते हैं. हो सकता है कि उसे अपने परिवार, माता-पिता की याद आ रही हो, इसलिए आप मूड बदलने के लिए एक बार डिनर पर बाहर ले जा सकते हैं, दूसरे दिन एक गुलाब का फूल ला सकते हैं और फिर उन्हें अगले दिन फिल्म दिखाने भी ले जा सकते हैं.

अटेंशन दें: लड़की नए घर में कैसा फील करती है यह समझना लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपके आसपास तो आपको जानने वाले लोग हैं लेकिन आपकी पत्नी को जानने वाला यहां कोई नहीं है. इसलिए वह अकेला फील न करें इसके लिए आपको विशेष तौर पर उसके साथ रहने की आवश्यकता है. कुछ समय के लिए अपने गैजेट्स से दूरी बनाएं और उनके साथ समय बिताएं.

