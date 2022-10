ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके, मूव ऑन करना होगा आसान

हाइलाइट्स एक्स से किसी कॉनटैक्ट में ना रहें वरना उसे भुलाना मुश्किल होगा. सारा दिन अकेले बंद कमरे में ना पड़े रहें. इससे स्ट्रेस बढ़ेगा.

Tips to Move on after Breakup: कई बार ऐसा होता है कि लोग एक-दूसरे से बेहद प्यार करने का दावा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों, महीनों या फिर सालभर के अंदर ही अलग होने का फैसला ले लेते हैं. ब्रेकअप होने के कई कारण हो सकते हैं जैसे रिलेशनशिप में रहते हुए धोखा देना, एक-दूसरे को इंग्नोर करना, अपने रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, एक-दूसरे को पर्याप्त समय ना देना या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, लगाव, केमिस्ट्री की कमी आदि. कई बार ब्रेकअप से वो व्यक्ति बेहद टूट जाता है, स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाता है, जो अपने पार्टनर से बेहद प्यार करता है. ऐसे लोग ब्रेकअप के बाद ये समझ बैठते हैं कि उनकी जिंदगी ही खत्म हो गई है.

ऐसे स्थिति में वे ना किसी से मिलते-जुलते हैं और ना ही ठीक से खाते-पीते हैं. बस, एक कमरे में तन्हाई में अकेले उदास पड़े रहते हैं. ऐसा करने से आपकी ही जिंदगी पर नेगिटव असर होगा. आप मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार होते चले जाएंगे. आप ये सोचें कि जो आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया, वो किसी और को क्या प्यार करेगा. ऐसे लोग आगे ना जाने कितने लोगों को धोखा देंगे. इस तरह के इंसान के लिए अपना समय और जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप मूव ऑन करें. ब्रेकअप होने के बाद उस इंसान को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी. क्या पता आपकी किस्मत में उससे भी बेहतर, सच्चा और आपको बेहद प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर लिखा हो.

इसे भी पढ़ें: Relationship Tips: रिश्तों में आ गई है बोरियत? प्यार और लगाव बनाए रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

ब्रेकअप के बाद यूं करें मूव ऑन

-जो लोग किसी से सच्चा प्यार करते हैं, उनके साथ यदि धोखा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए लाइफ में मूव ऑन करना बेहद मुश्किल होता है. वे जल्दी अपने रिश्ते को भुला नहीं पाते हैं. पुरानी यादों, इमोशंस को एक-दो दिन में भूलना आसान नहीं. बेशक, आप वक्त लें इस दर्द से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इतना वक्त भी ना लगाएं कि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर हो. आप चाहें तो अकेले में जी भर कर रो लें. रोकर आपका मन हल्का होगा.

-यदि आपका अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है, तो सारा दिन खुद को बंद कमरे में ना रखें. अपने दोस्तों या फिर फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताएं. उनसे बातें करें. आप जितना पुरानी बातों को याद करेंगे, उसके मैसेज पढ़ेंगे, तस्वीरों को देखेंगे, उतना ही आपको तकलीफ महसूस होगी. ऐसा करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा. आप घर में जिसके भी बेहद करीब हैं, उसके साथ अपने मन की बात शेयर करेंगे तो सुकून महसूस होगा.

-रात में देर तक जागकर पुरानी बातों को सोचना छोड़ दें. इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है. नींद पूरी ना होने से कई अन्य शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं. यदि आपको नींद नहीं आती है, तो आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें. योग का अभ्यास करें, ताकि आपका स्ट्रेस, एंग्जायटी कम हो.

इसे भी पढ़ें: Relationship Tips: क्या आपकी पार्टनर आपको कर रही है इग्नोर? ये हो सकते हैं कारण, समझे संकेत

-कुछ लोग खाना-पीना भी छोड़ देते हैं. ऐसी गलती ना करें. इससे आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे. ब्रेकअप के बाद जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो पौष्टिक खाएं, अच्छी-अच्छी बातें सोचें. अपना मन लगाने के लिए फेवरेट काम करें. हॉबीज को पूरा करें. हंसाने वाले टीवी शोज देखें. अच्छी किताबें पढ़ें, गाने सुनें. इससे आपका मूड हल्का होगा.

-ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. बस आप भी ऐसा ही सोचें. अपने आप को समझाएं कि आपके प्यार के लायक वो इंसान था ही नहीं. जरा सोचिए, जिसने आपकी कद्र अभी नहीं कि वो शादी हो जाने के बाद क्या करता.

-यदि आपका एक्स आपसे दोस्ती बनाए रखना चाहता है तो इसके लिए भूलकर भी तैयार ना हों. दोस्ती तब की जा सकती है, जब दोनों ही लोग म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग हुए हों. वो तो आपसे टाइम पास करने के लिए बातें करेगा, लेकिन इस कंडीशन में आप पुरानी बातों को भुला नहीं पाएंगे और फिर मूव ऑन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. बेहतर है कि उससे कोई कॉन्टैक्ट ना रखें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Relationship