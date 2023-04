ब्रेकअप के दर्द से हैं परेशान, अपनाएं 5 आसान से तरीके, मूव ऑन करना होगा ईजी

हाइलाइट्स ब्रेकअप से मूव ऑन करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें. ब्रेकअप से लोग हो जाते हैं मानसिक रूप से कमजोर.

Tips to Move on after Breakup: जब एक लड़का और लड़की प्यार में होते हैं तो उनके पास सारे जहां की खुशियां मौजूद होती हैं. लोग अपने पार्टनर के साथ खूब घूमते-फिरते हैं, मूवी आदि का प्लान बनाते रहते हैं. दोनों का प्यार परवान पर चढ़ गया होता है, लेकिन अचानक किसी बड़े कारण या अन्य किन्हीं वजहों से दोनों को अलग होना पड़ जाता है. रिलेशनशिप में रहते हुए धोखा, एक-दूसरे को इंग्नोर करना, अपने रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, एक-दूसरे को पर्याप्त समय ना देना या फिर आपसी अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, लगाव, केमिस्ट्री की कमी आदि के कारण ब्रेकअप हो जाता है. ऐसी स्थिति में प्यार करने वाले बेहद दुःखी हो जाते हैं. कई लोग ब्रेकअप के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं. उन्हें पूरी दुनिया सूनी लगने लगती है. व्यक्ति अंदर तक टूट जाता है. ऐसी स्थिति में बेहद जरूरी है कि वो ये सब भूलकर जीवन में आगे बढ़े. आइए आज हम आपको ऐसे टिप्स बताते हैं, जो आपको ब्रेकअप से मूव ऑन करने में मदद करेंगे.

1. पुरानी यादों से दूरी बनाएं: ब्रेकअप के बाद पुरानी हर तरह की यादों से दूरी बनाना जरूरी है. आपको अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए. अच्छी और बुरी सभी पुरानी यादें आपको हर समय की टेंशन से घेर सकती है. इसके लिए अपने पुराने रिश्ते से जुड़ी सभी छोटी से छोटी निशानियां को अलविदा कहें और आगे बढ़े. अपने कार्यों में फोकस करें.

2.दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं: ब्रेकअप के बाद मन में तरह-तरह के ख्याल आते हैं. इसलिए जरूरी है कि ब्रेकअप के बाद अकेले रहने से बचें. परिवार और करीबी दोस्तों के साथ समय बिताना ब्रेकअप के बाद टेंशन फ्री रहने का सबसे अच्छा तरीका होता है. ब्रेकअप के बाद अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और परिवार के साथ अपने मन की बातें शेयर करें. ऐसा करने से आप बेहतर फील कर सकते हैं.

3. हंसी-मजाक वाले TV शो देखें: ब्रेकअप के बाद कुछ लोग खाना-पीना भी छोड़ देते हैं. ऐसी गलती ना करें. इससे आप शारीरिक रूप से कमजोर होंगे. ब्रेकअप के बाद जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो पौष्टिक खाएं, अच्छी-अच्छी बातें सोचें. अपना मन लगाने के लिए फेवरेट काम करें. हॉबीज को पूरा करें. हंसाने वाले टीवी शोज देखें. इससे आपका मूंड हल्का होगा.



4.मन की बातें शेयर करें: अधिकतर लोग ब्रेकअप के बाद तनाव और डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वे अपने आपको अकेला समझने लगते हैं और अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं. लेकिन ब्रेकअप के बाद टेंशन फ्री रहने के लिए अपनी भावनाओं को शेयर करना बहुत जरूरी है. इसलिए आपको मन में जो भी हो वो अपने दोस्तों और करीबियों से शेयर करें.

5.योग या एक्सरसाइज करें: ब्रेकअप से व्यक्ति मेंटली कमजोर करने के साथ-साथ थका देता है. ऐसे में मानसिक टेंशन को दूर करने के लिए आप योग और मेडिटेशन काफी कारगर उपाय है. ब्रेकअप के बाद टेंशन में बैठे रहने के बजाए योग और एक्सरसाइज से खुद को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं.

