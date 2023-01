ब्रेकअप के बाद फॉलो करें 4 टिप्स, आसानी से कर सकेंगे मूव ऑन, पॉजिटिविटी भी रहेगी बरकरार

हाइलाइट्स ब्रेकअप को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके आप जिंदगी में मूव ऑन कर सकते हैं. पॉजिटिविटी मेंटेन रखकर आप निगेटिव विचारों को खुद से दूर रख सकते हैं.

How to Recover From Breakup : रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना काफी चैलेंजिंग टास्क होता है. कई बार बहुत रिश्ते अक्सर कुछ ही समय में टूट जाते हैं. वहीं रिलेशनशिप में रहने के बाद ब्रेकअप (Break up) का दर्द सहना आसान नहीं होता है. हालांकि अगर आप भी साथी से अलग हो गए हैं और ब्रेकअप से उभरने की कोशिश कर रहे हैं. तो कुछ आसान तरीकों की मदद से आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं.

ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर उदास रहने लगते हैं. वहीं उदासी के चलते कुछ लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी शिकार हो जाते हैं. तो आइए हम आपको बताते हैं ब्रेकअप से उभरने के कुछ टिप्स, जिसे फॉलो करके आप जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं.

प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें

ब्रेकअप होने के बाद भी कई लोग पार्टनर को फोन और मैसेज करके पैचअप की जद्दोजहद में जुटे रहते हैं. ऐसे में आप चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं. इसलिए ब्रेकअप को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करना ही बेहतर रहता है. वहीं खुद को रिश्ता टूटने का यकीन दिलाकर आप आसानी से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: सास-बहू की बॉन्डिंग बनानी हो स्ट्रांग, फॉलो करें 5 रिलेशनशिप टिप्स, कभी नहीं होगा आपस में मनमुटाव

पॉजिटिव रहने की कोशिश करें

ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोगों को जिंदगी खत्म महसूस होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. इसलिए पार्टनर से अलग होने के बाद खुद को ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश करें. इससे आपके दिमाग में निगेटिव विचार नहीं आएंगे और आप उदास होने से भी बच सकेंगे.

ये भी पढ़ें: बेटी से बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए हर मां को पूछने चाहिए ये 7 सवाल, दोस्त जैसा बना रहेगा रिश्ता

दोस्तों के साथ समय बिताएं

ब्रेकअप के बाद दोस्तों का साथ आपके लिए रिकवरिंग थेरेपी साबित हो सकता है. ऐसे में अकेले रहने की बजाए दोस्तों के साथ समय बिताना बेस्ट रहता है. वहीं दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाकर आप पुरानी बातों को आसानी से भूल सकते हैं. साथ ही दोस्तों से दिल की बात शेयर करके आप काफी हल्का भी महसूस कर सकते हैं.

फैमिली को टाइम दें

ब्रेकअप के बाद अकेले रहने से आपको पार्टनर की ज्यादा याद आती है. ऐसे में खुद को कमरे में बंद बिल्कुल न करें. वहीं परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके आप न सिर्फ पार्टनर को भूल सकते हैं बल्कि लाइफ में आसानी से मूव ऑन भी कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Relationship