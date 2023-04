बेस्ट फ्रेंड से हो गई है लड़ाई, 4 तरीकों से दूर करें आपसी मनमुटाव, हमेशा बने रहेंगे साथ

हाइलाइट्स दोस्ती के बीच कभी भी ईगो ना लाएं, इससे रिश्ता टूट सकता है. गलती आपकी अधिक है तो सॉरी बोलने में संकोच महसूस ना करें.

How to resolve fights with friend: एक कहावत है कि जहां प्यार होता है, वहीं तकरार भी होता है. रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें बहस, नोक झोंक, उतार-चढ़ाव, लड़ाई-झगड़े होते ही हैं. ऐसा ही एक रिश्ता है दोस्ती का भी, जिसमें कई बार किसी भी टॉपिक पर बात होते-होते बहस शुरू हो जाती है और फिर आपस में बातचीत बंद हो जाती है. लेकिन, दोस्ती गहरी और पक्की हो तो कई बार बेस्ट फ्रेंड एक-दूसरे से अधिक दिनों तक दूर नहीं रह पाते हैं. अपनी ईगो, नाराजगी को भूलकर खुद ही आगे आते हैं. फिर से एक-दूसरे से गले मिलकर सॉरी बोल देते हैं. लेकिन, तब क्या करें, जब बहस और लड़ाई इतनी गंभीर रूप से हो जाए कि कोई भी आगे आकर इस झगड़े को खत्म ही ना करे और यही सोचता रहे कि मैं क्यों पहले जाऊं सॉरी बोलने.

लड़ाई-झगड़े, बहस सभी रिश्ते में होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी दोस्ती ही तोड़ दें. आपका बेस्ट फ्रेंड अगर रूठ गया है तो एक कदम आगे बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है. रिश्तों के बीच ईगो लाने से ये कभी अच्छी तरह से नहीं चल पाते हैं. आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते हैं, उससे बात की शुरुआत करना चाहते हैं तो इन चार तरीकों से फिर से अपनी दोस्ती की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं.

दोस्त से लड़ाई होने के बाद फिर से बातचीत शुरू करने के उपाय

1. आपकी लड़ाई चाहे जिन भी कारणों से हुई हो, बेहतर है कि आप ही एक कदम पीछे हट जाएं. कहने का मतलब है कि अपने ईगो को खुद के अंदर से निकाल फेंके और अपने दोस्त को जाकर सॉरी बोल दें. बेशक, आपकी गलती ना हो, लेकिन अनमोल रिश्ते जीवन में बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, इसलिए उसे एक छोटी सी गलती, बहस, लड़ाई के लिए यूं ही ना खोएं. शांत होकर एक बार सोचें. इससे आपको स्थिति को अधिक तर्कसंगत रूप से समझने में मदद मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें: स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप करना है मजबूत, टीचर फॉलो करें 5 शानदार टिप्स, स्कूल के बाद भी बनी रहेगी बॉन्डिंग

2. जब आपकी लड़ाई हो, तो कुछ समय के लिए एक-दूसरे से अलग हो जाएं. अपने दिमाग को शांत होने दें, क्योंकि गुस्से में होने से बात करने से चीजें और बिगड़ सकती हैं. जब आप कूल हो जाएं तो ही इस झगड़े को खत्म करने के लिए ईमानदारी से बातचीत करें. अपने मित्र के दृष्टिकोण को सुनें और चीजों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें. इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार रहें और एक साथ मिलकर समाधान खोजें.

3. गलती आपकी है तो माफी जरूर मांगें. अगर आपने कुछ गलत कहा है या किया है, तो अपने इस व्यवहार की जिम्मेदारी लें और माफी मांग लें. इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे. मांफी मांगते समय आप पूरे ईमानदार नजर आएं. स्वीकार करें कि आपने जो भी किया है या कहा है, उसका आपके दोस्त पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. यदि आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है तो उसे अपनी एक गलती के कारण टूटने ना दें और खुद से अपने दोस्त को दूर जाने से रोक लें.

इसे भी पढ़ें: ये 5 लक्षण, बताते हैं आपके बीच का रिश्ता कभी नहीं होगा कमजोर, मुश्किल वक्त में भी बना रहेगा साथ

4. दोस्त के साथ हुई लड़ाई को दूर करने के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो जरूर करें. साथ मिलकर इस पर काम करें. एक समाधान खोजें, जो आप दोनों को फिर से साथ लाने का काम करे. एक बार जब आप इस इशू को हल कर लेते हैं, तो किसी भी नाराजगी या कठोर भावनाओं को भुलाकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होता है. अपनी दोस्ती को मजबूत करने के बारे में सोचें. अधिक सकारात्मक संबंध बनाने पर ध्यान दें. छोटे-छोटे झगड़ों को दिल से ना लगाएं. याद रखें, एक सच्चा दोस्त जीवन में बहुत ही मुश्किल से मिलता है.

Tags: Lifestyle, Relationship