How To Surprise Partner Without Mistakes: अपने पार्टनर को स्‍पेशल महसूस कराने के लिए सरप्राइज देना एक अच्‍छा तरीका है. सरप्राइज देकर आप यह जताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए वे कितने खास हैं और आप उन्‍हें खुश रखने के लिए कितना एक्‍साइटेड रहते हैं. दरअसल, रिलेशनशिप की बोरियत को दूर रखने का ये एक बेहतरीन जरिया होता है. ऐसे में आप भी अपने पार्टनर को स्‍पेशल फील कराने के लिए समय-समय पर सरप्राइज दे सकते हैं. हालांकि, सरप्राइज प्‍लान करते समय कुछ गलतियां करने से बचना ज़रूरी है. ये गलतियां आपके सरप्राइज प्‍लान का सारा मजा खराब कर सकती हैं. आइए जानते हैं कि पार्टनर को सरप्राइज करते समय किन गलतियों को कभी नहीं करना चाहिए.

पार्टनर को सरप्राइज देते समय ना करें ये गलतियां

खुद की पसंद को प्राथम‍िकता देना

अगर आप पार्टनर को कोई गिफ्ट देने की सोच रहे हैं, तो कभी भी अपनी पसंद को उन पर थोपने का प्रयास ना करें. आप उन चीजों को दें, जो उनकी ज़रूरत की चीज है या जिसे देखकर पार्टनर खुश हो जाए.

यह भी पढ़ें- Healthy relationship tips: रिश्ते को हेल्दी बनाए रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, रिलेशन कभी नहीं होगा कमजोर

अधिक महंगी चीज देना

पार्टनर को सरप्राइज देने के चक्‍कर में इतनी महंगी चीज ना लें, जिसे देखकर पार्टनर को ये पैसे की बर्बादी लगे. आप ऐसी चीज दें जो आपके पार्टनर के काम आए.

पर्सनल टच का अभाव

अपने पार्टनर को ग‍िफ्ट देते समय इस बात का खास ख्‍याल रखें क‍ि आपके ग‍िफ्ट में पर्सनल टच है या नहीं. आपको इस बात का ध्‍यान रखना चाहिए कि आपका ग‍िफ्ट केवल खरीदा हुआ न लगे बल्कि यह महसूस हो कि तोहफा काफी सोच समझकर या क्रिएटिविटी के साथ दिया गया हो.

हर बार एक जैसा तोहफा

इस बात का खास ख्‍याल रखें कि आपका गिफ्ट रिपीट ना हो. मसलन, अगर आप पहले भी तोहफे में घड़ी दे चुके हैं, तो इस बार घड़ी की बजाय कुछ और दें. एक चीज रिसीव करते-करते आपका पार्टनर तोहफे में इंट्रेस्‍ट नहीं दिखाएगा और सरप्राइज बेकार हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- Depression In Relationship: रिलेशनशिप के कारण होने लगा है डिप्रेशन? जानें वजह और बचाव का तरीका

स्‍पेशल फीलिंग का अभाव

सरप्राइज तभी अच्‍छा लगता है, जब उसमें जज्‍बात हो. अगर आप बिना स्‍पेशल फीलिंग के सरप्राइज देंगे, तो ये सरप्राइज उनके लिए खास नहीं लगेगा. आप इन सभी बातों को ध्‍यान में रखते हुए कोई सरप्राइज प्‍लान करेंगे, तो इससे आपके रिश्‍ते में गहराई आएगी और अपनापन बढ़ेगा.

Tags: Lifestyle, Relationship