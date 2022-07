How to Treat with Domestic Helpers: कई घरों में ये देखा जाता है कि लोग अपने घरों में काम करने वालों के साथ उतना अच्‍छा व्‍यवहार नहीं रखते, जितना कि एक नॉर्मल इंसान के साथ रखनी चाहिए. वे भूल जाते हैं कि इंसान के तौर पर मेहनतकश लोगों को भी एक गरिमा और इज्‍जत की जिंदगी की तलाश होती है. ऐसे में जब एक हाउस हेल्‍पर को काम के दौरान पर्याप्‍त प्रोत्‍साहना या इज्‍जत नहीं मिलती, तो उसका असर उसके काम के परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है. उसी तरह जिन घरों में काम वाली बाई, सफाई वाले कर्मचारी, बाग-बगीचे को संवारने वाले माली आदि मेहनतकश लोगों के साथ लोग प्‍यार और इज्‍जत के साथ काम कराते हैं, उनके काम का परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर होता है. आइए जानते हैं कि एक बेहतर इंसान होने के नाते आपको घर के हेल्पर्स के साथ किस तरह का व्‍यवहार करना चाहिए.

घर के स्‍टाफ के साथ इस तरह रखें व्‍यवहार

इज्‍जत से करें बात

हमेशा अपने यहां काम करने वालों को नाम लेकर और इज्‍जत से बात करें. आपका उनके साथ बेहतर व्‍यवहार उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है. यही नहीं, वे आपकी इज्‍जत भी करते हैं.

संवेदनशील बनें

हमेशा उनकी ज़रूरतों का ख्‍याल रखें और किसी तरह की समस्‍या को लेकर संवेदनशील रहें. अगर उनके घर में कोई बीमार है या बच्‍चे की पढ़ाई आदि में समस्‍या है, तो उनकी मदद करें. यकीन मानिए, आपके इस छोटे से कदम से वे आपके हमेशा आभारी रहेंगे और आपके काम को मन लगाकर करेंगे.

ज़रूरत से ज्‍यादा काम ना कराएं

इस बात को लेकर अलर्ट रहें कि कहीं आप उनके पगार से अधिक तो उनसे काम नहीं ले रहे. अगर आप उन्‍हें काम के बदले पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्‍हें खरीद लिए हैं. अगर आप अधिक काम ले रहे हैं, तो उन्‍हें अतिरिक्‍त पगार दे दें. इससे वे खुश हो जाएंगे और आपकी भी इज्‍जत करेंगे.

प्रोफेशनली बात करें

बेहतर होगा अगर आप उनसे बात-बात पर तर्क करने की बजाय प्रोफेशनली बात सुनें और हल निकालें. उन्‍हें बेहतर तरीके से डायरेक्‍शन दें और उनके काम पर निगरानी रखने के लिए हर वक्‍त पीछे-पीछे ना घूमें.

भरोसा दिखाएं

अगर आप अपने स्‍टाफ पर थोड़ा भरोसा दिखाएंगे, तो वे भी आपके भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे. ऐसा करने से आपका और उनका रिश्‍ता बेहतर होगा और वे परिवार की तरह आपके घर का काम करेंगे.

काम की बड़ाई भी ज़रूरी

अगर आपके घर का कुक कभी बढ़िया सब्‍जी बनाए या कुछ अच्‍छा खिलाए, तो उसकी तारीफ ज़रूर करें. ऐसा करने से वे आगे से और भी अच्‍छा खाना बनाने की कोशिश करेगा. ऐसा आप सफाई वाले कर्मचारी, माली आदि के साथ भी कर सकते हैं.

साल में एक बार बोनस दें

अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचाएं और घर के स्‍टाफ के लिए कुछ तोहफे खरीदकर दें, तो ये उनके लिए स्‍पेशल होगा. आप दिवाली या नये साल पर उन्‍हें बोनस भी दे सकते हैं.

