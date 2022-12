पार्टनर के साथ इस तरह करें न्यू् ईयर सेलिब्रेशन, रिश्ते में घुल जाएगी मिठास

हाइलाइट्स न्‍यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए पहले ही प्लानिंग कर लें. न्यू ईयर पर कपल्‍स एक साथ पार्टी का प्लान बना सकते हैं.

How To Make New Year Memorable- पुराना साल खत्म होने और नए साल का स्वागत करने के लिए हर कोई धूमधाम से जश्न मनाना चाहता है. लोग फेमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और पार्टनर के साथ साल की आखिरी शाम बिताना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. क्या आप भी पार्टनर के साथ नए साल की शुरुआत को यादगार बनाना चाहते हैं, तो परफेक्‍ट प्‍लानिंग के साथ शाम की प्‍लानिंग की जा सकती है. साल ही शुरुआत यदि अच्‍छी यादों के साथ की जाए तो पूरा साल अच्‍छा बीतता है. सेलिब्रेशन को यादगार बनाने के लिए सरप्राइज और डांस का इंतजाम भी किया जा सकता है. चलिए जानते हैं कैसे की जाए न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन की प्लानिंग.

प्लेलिस्ट करें तैयार

बस्‍टल डॉट कॉम के अनुसार न्यू ईयर ईव पर पसंदीदा टीवी शो देखने के बजाय पार्टनर के साथ रोमांटिक म्यूजिक पर डांस करें. इस शाम को मजेदार बनाने के लिए पार्टनर के फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट पहले से तैयार करें. दोनों साथ में बैठकर रोमांटिक सॉन्ग सुनें और डांस करें.

घर में करें बोनफायर

अगर 31 दिसंबर की रात ज्यादा ठंडी हो तो घर पर ही बोनफायर का इंतजाम करें. पार्टनर के साथ बैठकर मनपसंद फूड और ड्रिंक को इंज्वॉय करें. रात में पार्टनर के साथ आराम करें.

मनपसंद खाने की करें तैयारी

न्यूईयर ईव का जश्न मनाने के लिए होटल और रेस्टॉरेंट में बहुत भीड़ होती है. ऐसे में भीड़भाड़ से बचने के लिए घर पर ही इंज्वॉय कर सकते हैं. इसके लिए पार्टनर के पसंदीदा रेस्टॉरेंट या होटल से उसका मनपसंद खाना ऑर्डर कर, घर पर मंगाया जा सकता है. जहां बिना शोर-गुल और फुल प्राइवेसी के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जा सकता है.

न्‍यू ईयर विश लिखें

न्यू ईयर के लिए विशज को अलग-अलग पेपर पर लिखकर इन्हें घर में अलग-अलग जगह छिपा दें. इन स्लिप पर आप कुछ रोमांटिक चीजें जैसे इस साल मैं तुम्हें बहुत ज्यादा किस करूंगा आदि लिखें. पार्टनर को इन स्लिप को ढूढ़ने का टार्गेट दें और टार्गेट पूरा करने पर कुछ सरप्राइज भी प्लान किया जा सकता है, जो हमेशा याद रहे.

ये भी पढ़ें: अपने पार्टनर से ये 5 उम्मीदें लगाना ठीक नहीं, खुशहाल रिश्ता हो सकता है बर्बाद

बनाएं मिडनाइट स्नैक

न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए मिडनाइट में पार्टनर के साथ मिलकर पैनकेक, चॉकलेट चिप कुकीज, पाइस या पिज्जा जैसे स्नैक को बनाएं और उसे साथ बैठकर इंज्वॉय करें. पार्टनर के साथ कुकिंग करना हमेशा याद रहेगा.

ये भी पढ़ें: अपने रिलेशनशिप के बारे में पेरेंट्स को बताने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

मिलकर करें ट्रेडिशंस को फॉलो

अलग-अलग देशों में अलग-अलग संस्कृति होती है. भारत में भी हर राज्य की अपनी अलग संस्कृति है. अगर आपकी भी कोई खास संस्कृति है तो उसे अपने पार्टनर को बताएं और उसके साथ उसे पूरा करें. पार्टनर को किसी नई चीज से परिचित कराने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है. अगर ऐसी कोई परंपरा या संस्कृति नहीं भी है तो दोनों मिलकर एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं.

Tags: Lifestyle, New year, Relationship