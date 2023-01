रिश्ते को कमजोर कर सकता है पार्टनर को खोने का डर, बेवजह शक करना भी खतरनाक

हाइलाइट्स रिलेशनशीप फियर के चलते पार्टनर पर शक ना करें और ज्यादा रोक-टोक से बचें. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं और अपने फियर के बारे में उनसे खुलकर बात करें.

Tips to Get Rid of Relationship Fear : रिलेशनशिप का टूट जाना और अपने किसी खास से हमेशा के लिए दूर हो जाने का डर कभी ना कभी हम सभी महसूस करते हैं. जब यह डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है और व्यक्ति हर समय अपने रिलेशनशिप और अपने पार्टनर से अलग होने के बारे में सोचने लगता है उसे रिलेशनशिप फियर (Relationship Fear) कहते हैं. जाहिर सी बात है हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उससे अलग होने का ख्याल काफी डरावना हो सकता है. रिलेशनशिप फियर में व्यक्ति अपने पार्टनर के दूर हो जाने के डर से व्यक्ति अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने लगता है और बंदिशें लगाने लगता है. जिससे यह डर खत्म होने के बजाय रिश्ते में गलतफहमियां और बेवजह की लड़ाइयां बढ़ा देता है. आज आपको रिलेशनशिप फियर को दूर करने के तरीके बताएंगे.

पार्टनर से खुलकर करें बात

वेब एमडी के अनुसार अगर आप रिलेशनशिप फियर का सामना कर रहे हैं, तो बिना डरे और ज्यादा समय बेवजह के डर में बर्बाद किये शांति से बैठकर अपने पार्टनर के साथ इस बारे में बात करें. ऐसा करने से आप व्यर्थ की गलतफहमी और उलझनों से बच सकेंगे.

बेवजह अपने पार्टनर पर शक ना करें

रिलेशनशिप फियर के चलते अधिकतर लोग बेवजह अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं और व्यर्थ की रोक-टोक शुरू कर देते हैं. ऐसा करने से रिलेशनशिप में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और मजबूत से मजबूत रिश्ता कमजोर होकर टूट जाता है. अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने डर के चलते बेवजह शक ना करें और व्यर्थ के रोक-टोक करने से बचें.

झगड़े में दूसरे लोगों को शामिल ना करें

किसी भी रिश्ते में रिलेशनशिप फियर के चलते अक्सर छोटे-मोटे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं. किसी भी रिलेशनशिप में झगड़ा होना आम बात है, लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए कि उस झगड़े को बढ़ाने या झगड़े के चलते किसी तीसरे व्यक्ति को उसमें शामिल करके सलाह लेने के बजाय आपस में बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करें. रिलेशनशिप फियर में अक्सर झगड़े बेवजह होते हैं, इस बात को समझें और समझदारी से काम लें.

अपने रिलेशनशिप को समय दें

रिलेशनशिप फियर के चलते अक्सर रिश्तो में दूरियां आ जाती हैं, जो धीरे धीरे समय के चलते और ज्यादा बढ़ने लगती हैं. ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा क्वालिटी समय बिताने की कोशिश करें, जिसमें उनसे झगड़ा करने के बजाय अपने मन के डर को उनके सामने रखें और एक साथ मिलकर इस बात को सॉल्व करने की कोशिश करें. यकीन मानिये एक साथ समय बिताने और परेशानियों पर बात करने से सारी चीजें हल्की जा सकती हैं.

Tags: Lifestyle, Relationship