Signs of Love: आप पर छाया है मोहब्बत का नशा, ये हैं इसके 7 'लक्षण'

Signs of your are in Love: कहते हैं हर किसी को कभी ना कभी एक बार जिंदगी में प्यार, इश्क और मोहब्बत होता है. फिर चाहे वह पहली नजर वाला प्यार हो या किसी के प्रति लगाव, आकर्षण हो. प्यार चाहे जैसा भी हो, जब यह होता है तो आप सारा दिन उसके ख्यालों में खोए रहने को मजबूर हो जाते हैं. काम कुछ करते हैं, लेकिन ध्यान उसी एक शख्स की तरफ रहता है. उठते-जागते सिर्फ उसकी बातों को याद करना, उसके ख्यालों में डूबे रहना, उसे अपने दिमाग से एक पल के लिए भी निकाल ना पाना. यही तो प्यार के संकेत हैं. आइए जानते हैं एक्सपर्ट ने प्यार में होने के कौन-कौन से संकेत बताए हैं.

लाइवसाइंस डॉट कॉम में छपी एक खबर के अनुसार, जो लोग सच्चा प्यार करते हैं, उनका मस्तिष्क किसी के प्रति सिर्फ वासना (Lust) का अनुभव करने वाले व्यक्ति से काफी अलग होता है. रटगर्स विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेलन फिशर के अनुसार, प्यार के बायोलॉजिकल बेसिस पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जब आपका मस्तिष्क लव फेज (प्यार के चरण) में होता है, तब वह सबसे अच्छा और यूनिक समय होता है. यहां जानें प्यार में होने के 7 संकेत.

उस व्यक्ति को स्पेशल समझना

जब आप प्यार में होते हैं, तो आप ये सोचने लगते हैं कि आपका प्रेमी/प्रेमिका ही इस दुनिया में सबसे बेहतर, यूनिक और स्पेशल है. जर्नल आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर में 2017 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि डोपामाइन का लेवल बहुत अधिक होता है. डोपामाइन एक केमिकल है, जो मस्तिष्क में ध्यान और फोकस कर पाने के लिए जिम्मेदार होता है.

पॉजिटिव सोचना

जो लोग वास्तव में किसी के प्यार में होते हैं, वे अपने प्रिय के नेगेटिव बातों को नजरअंदाज कर देते हैं. उनमें सिर्फ अच्छी और पॉजिटिव बातें ही दिखाई देती हैं. यदि पार्टनर की कुछ बातें आपसे मिलती हैं, तो रिश्तों के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है. तो यदि आप भी किसी की सिर्फ पॉजिटिव बातों को सोचते हैं और खामियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो आपको उससे प्यार है, इसमें कोई शक नहीं.

भावनात्मक अस्थिरता

जब लोग प्यार में होते हैं तो वे बेहद भावुक हो जाते हैं. उनके अंदर शारीरिक अस्थिरता आ जाती है. हाव-भाव काफी बदला-बदला सा नजर आने लगता है. प्यार में पड़े लोग बेहद उत्साहित दिखाई देते हैं. शारीरिक ऊर्जा बढ़ जाती है. हां, रातों की नींद भी उड़ जाती है. भूख-प्यास सब गायब हो जाता है. दिल का तेजी से धड़कना, सांसों का तेजी से चलना, चिंता, घबराहट और निराशा की भावनाओं के बीच वे उलझे रहते हैं. हेलन फिशर के अनुसार, प्यार में होना लत या नशा का ही एक रूप है और जब इस नशे को आपसे कोई छीन लेता है तो वे निराशा, हताशा का अनुभव करने लगता है.

किसी के प्रति अधिक अट्रैक्शन होना

फिशर के शोध के अनुसार, किसी व्यक्ति को जब बेहद पसंद करने लगते हैं तो उसके प्रति रोमांटिक आकर्षण भी तीव्र हो जाती है. इस प्रतिक्रिया के लिए डोपामाइन भी जिम्मेदार हो सकता है. यदि आपको भी किसी के प्रति बेहद ज्यादा आकर्षण है तो आप प्यार में हो सकते हैं.

लगातार किसी को सोचना

फिशर के अनुसार, जो लोग प्यार में होते हैं, वे सिर्फ उसी व्यक्ति को सोचने में औसतन 85 प्रतिशत से अधिक समय व्यतीत करते हैं. इसे एक जुनून भी कहा जा सकता है. इस तरह का किसी के प्रति ऑब्सेसिव बिहेवियर मस्तिष्क में केंद्रीय सेरोटोनिन के स्तर में कमी होने के कारण भी हो सकता है. शोध के अनुसार, जो पुरुष और महिलाएं प्यार में थे, वे दिन भर में लगभग 65 प्रतिशत समय अपने प्यार के बारे में सोचते हुए पाए गए.

सहानुभूति की भावना रखना

जो लोग प्यार में होते हैं, वे आमतौर पर अपने प्रिय के प्रति सहानुभूति की भावना महसूस करते हैं. ऐसे में वे उस व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझकर उसे महसूस करने लगते हैं. उस व्यक्ति के लिए कुछ भी त्याग, बलिदान करने को तैयार रहते हैं. यह भा प्यार का ही एक संकेत है.

भविष्य की योजनाएं बनाने लगना

जब आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आप उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने की प्लानिंग भी करने लगते हैं. ऐसी भावनाएं सच्चे प्यार में नजर आती हैं. आप जिसके साथ रहते हैं, घूमते-फिरते हैं, उसी के साथ अपना भविष्य देखते हैं. फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं. आप जिसे चाहते हैं, उसके साथ भावनात्मक जुड़ाव, उसके करीब रहने के रास्ते तलाशना और भविष्य के बारे में सपने संजोना भी किसी के प्यार में होने के संकेत हैं.

