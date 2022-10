भाई दूज पर करें बचपन की यादों को ताजा, भाई-बहन एक दूसरे को दें ऐसे गिफ्ट

हाइलाइट्स पुराने फोटोज का कोलाज बनाकर गिफ्ट करें. एक-दूसरे के मजेदार सीक्रेट शेयर करें.

Brothers And Sisters Give Such Gifts To Each Other- दिवाली के बाद मनाया जाने वाला त्‍योहार भाई दूज भाई और बहन के मधुर रिश्‍ते का प्रतीक है. इस त्‍योहार को भी रक्षाबंधन की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है. बहनें भाई का तिलक करके आरती उतारती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं. वहीं भाई बहन को कपड़े या पैसे उपहार के तौर पर देते हैं. लेकिन समय के साथ गिफ्टिंग के तरीके में काफी बदलाव आया है. अब सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि बहनें भी भाई को गिफ्ट देती हैं. इस भाई दूज पर भाई-बहन एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट दे सकते हैं जो उनके लिए यादगार हों. साथ ही पुरानी बचपन की यादों को भी गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही तोहफों के बारे में.

करें एक-दूसरें के सीक्रेट शेयर

भाई-बहन के बीच लड़ाई झगड़े न हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. खासकर बचपन में तो मारपीट की नौबत भी आती होगी. कई ऐसे सीक्रेट भी होते हैं जो भाई-बहन अपने तक ही सीमित रखते हैं. तो क्‍यों न इस भाई दूज भाई-बहन एक दूसरे के सालों पुराने मजेदार किस्‍से और सीक्रेट शेयर करें. इससे शानदार गिफ्ट और क्‍या हो सकता है जिसे सुनकर सबके चेहरों पर खुशी आ जाए.

पुरानी फोटोज का बनवाएं कोलाज

भाई-बहन कपड़े और पैसे तो हर साल एक-दूसरे को देते ही हैं लेकिन इस बार क्‍यों न पुरानी यादों को ताजा किया जाए. बचपन के कई मजेदार किस्‍से फोटो के रूप में हमारे पास उपलब्‍ध होंगे. इन फोटोज का बड़ा सा कोलार्ज बनवाकर एक-दूसरे को गिफ्ट किया जा सकता है. ये गिफ्ट हमेशा आंखों के सामने होगा तो रिश्‍ता और अधिक मजबूत होगा. फोटो से जुड़े किस्‍से बच्‍चों को सुनाने में मजा भी आएगा.

पुरानी स्‍टाइल में खिचवाएं फोटो

आजकल थ्रो बैक फोटो चलन में है जिसे री-क्रिएट किया जा सकता है. री-क्रिएट का मतलब है कि बचपन की किसी फोटो को देखकर उसी स्‍टाइल में दोबारा खिंचवाना. बचपन के या पुराने फोटोज को देखकर सभी को बेहद मजा आता है. फोटो खिंचवाते समय टेढ़े-मेढ़े मुंह बनाना सबकी आदत थी. तो क्‍यों न उसी स्‍टाइल में दोबारा उस फोटो मूवमेंट को री-क्रिएट किया जाए. यकीन मानिए इस तरह के गिफ्ट का आइडिया कमाल कर जाएगा.

