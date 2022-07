हाइलाइट्स आप पार्टनर से सवाल करें कि उन्‍हें अपने रिलेशनशिप की सबसे अच्‍छी बात क्‍या लगती है. आप साथी से पूछें कि हमारे रिश्‍ते को और भी गहरा बनाने के लिए आखिर क्‍या करना चाहिए.

Questions To Ask Your Partner: जब आप किसी के साथ रिश्‍ते में होते हैं तो चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ हर तरह से जुड़ा महसूस करे और आपसे हर बात शेयर करे. लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्‍हें इस बात का पूरी तरह से एहसास हो कि अच्‍छे-बुरे वक्‍त में आप हमेशा उनके साथ रहेंगे और उनकी बातों पर भरोसा करेंगे. ऐसे में यह आपकी जिम्‍मेदारी बनती है कि आप अपने पार्टनर के मन में खुद के प्रति फीलिंग्‍स को मजबूत करें और भरोसा पैदा करें. यह काम इतना आसान नहीं होता.

रिश्‍ते को मजबूत बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पैंतरे अपनाते हैं लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ पारदर्शी रहें और ओपन सवालों की मदद से रिश्‍ते में आगे बढ़ें तो कई मुश्किल काम आसान हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि आप आपको अपने पार्टनर से किस तरह के सवाल जरूर पूछ लेने चाहिए.

अपने पार्टनर से पूछें ये 6 सवाल

बेहतर महसूस करने का उनका तरीका

आप अपने पार्टनर से पूछें कि जब उनका बुरा वक्‍त चलता है या वे बुरे दौर में होते हैं तो बेहतर महसूस करने के लिए आप उनकी क्‍या मदद कर सकते हैं. सीधे शब्‍दों में कहें तो उनसे बातों-बातों में ये पूछें कि आखिर बुरे वक्‍त में आप उनका मूड बेहतर करने के लिए क्‍या कर सकते हैं? ऐसे सवाल यह मैसेज देते हैं कि आप उनकी परवाह करते हैं और उन्‍हें परेशानियों से बचाना चाहते हैं.

सबसे अच्‍छा उन्‍हें कब लगता है

आप अपने पार्टनर से ये सवाल करें कि आखिर उन्‍हें सबसे ज्‍यादा बेहतर कब लगता है या आपको सबसे अच्‍छा फील कब होता है. इस सवाल के जबाव से आपको भी अपने पार्टनर की मदद करने में आसानी होगी और आपके पार्टनर को यह महसूस होगा कि वे आपके लिए कितना मायने रखते हैं.

रिलेशनशिप की सबसे अच्‍छी बात क्‍या है

आप यह पूछें कि उन्‍हें अपने रिलेशनशिप की सबसे अच्‍छी बात क्‍या लगती है. अगर आप इस तरह का सवाल करेंगे तो वे फील गुड महसूस करेंगे और आप जवाब की मदद से अपने पार्टनर को और अधिक समझ सकेंगे.

रिश्‍तों में क्‍या इंप्रूव करने की जरूरत

आप अपने पार्टनर से ओपन सवाल करें कि आप दोनों को अपने इस रिश्‍ते को अधिक गहरा बनाने के लिए आखिर क्‍या करने की जरूरत है. ये सवाल आपके पार्टनर को एहसास दिलाएगा कि आप उनके लिए कितना सीरियस हैं.

मदद के लिए क्‍या करना चाहिए

आप अपने पार्टनर से यह सवाल करें कि आप उनकी मदद किस तरह से कर सकते हैं या आप उनसे कहें कि मैं ऐसा क्‍या करूं कि आप अधिक सपोर्टिव महसूस करें.

साथ रहने के सबसे मजेदार क्षण क्‍या हैं

पार्टनर से बात बात में यह सवाल करें कि साथ रहते वक्‍त आप सबसे ज्‍यादा एन्‍जॉय क्‍या करते हैं. यानी कि जब आप साथ में होते हैं तो क्‍या करना उन्‍हें सबसे अधिक पसंद होता है.

ऐसे सवाल आपके रिश्‍ते में हुई किसी तरह की दिक्‍कत या गलतफहमी को खत्‍म करने का काम करते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि आप दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं और उनका ख्‍याल रखना चाहते हैं.

