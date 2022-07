ज़रूरत से ज्यादा करते हैं दूसरों की केयर? ये आदत पहुंचाएगी नुकसान, जानिए कैसे

हाइलाइट्स रिश्ते में ज्यादा परवाह करने के भी होते हैं नुकसान. दूसरों की ज्यादा केयर करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं.

Side Effects Of Too Much Caring: दूसरों की ख़ुशी का हमेशा ख्याल रखने वाले और उनकी केयर करने वालों में अगर आप भी हैं तो आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है. जो लोग हमेशा दूसरों की केयर करते हैं, वो अपनी खुशी से ज्यादा हमेशा दूसरों की भावनाओं को महत्व देते हैं. वो दूसरों की परेशानियों को सुलझाते-सुलझाते खुद की जिन्दगी को उलझा लेते हैं. हालांकि, दूसरों की केयर करना अच्छी बात है, लेकिन समस्या तब बढ़ने लगती है, जब आप दूसरों को खुद से ज्यादा प्राथमिकता देने लगते हैं. आप उनकी भी परवाह करते हैं, जिन्हें आपकी ज़रूरत भी नहीं होती. थोड़े समय के बाद आप मानसिक, शारीरिक और भावत्मक रूप में परेशान महसूस कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपनी इस आदत को छोड़ देना चाहिए.

नुकसानदायक है ज़रूरत से ज्यादा केयर करना

–स्टाइल क्रेज के मुताबिक, दिमागी थकान महसूस हो सकती है.

-दूसरों की ज्यादा करने से आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं.

-आप अलग-अलग तरह से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

-आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Relationship Tips: इन 5 चीजों से मजबूत होता है रिश्ता, आप भी जानें

कैसे जानें आप हैं ओवर केयरिंग

-हर किसी के प्रति आपका रवैया ढीला रहता है.

-किसी भी बात के लिए दूसरों को मना नहीं कर पाते.

-हर स्थिति में मदद मिलने की उम्मीद रहती है.

-गलती ना होने पर भी आप माफ़ी मांगते हैं.

कैसे बंद करें अधिक केयर करना

-खुद के लिए समय निकालें.

-अपनी नजरों में अपनी अहमियत को पहचानें.

-अपनी एनर्जी का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें.

-दूसरों की परवाह किए बिना खुद को महसूस करें.

-आज को जिएं और भविष्य के बारे में सोचें.

-जो आपको अहमियत नहीं देते, उनकी ओर ध्यान ना दें.

ये भी पढ़ें: Relationship Tips: ये हैं वो बातें जो लड़कियां अपने पार्टनर से भी नहीं करती हैं शेयर

दूसरों की परवाह, सम्मान और प्यार करना ठीक है, लेकिन जब ये सब चीजें ज़रूरत से ज्यादा बढ़ जाएं तो इन पर तुरंत रोक लगाने की ज़रूरत है. ऐसा ना करने से आत्मसम्मान भी गिरेगा और दूसरों की नज़रों में आपका कोई मोल नहीं रहेगा. आप खुद को समझें, खुद की परवाह करें, तभी लोग आपकी परवाह करेंगे.

Tags: Lifestyle, Relationship