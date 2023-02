कलीग्स के साथ रखना है बेहतर रिलेशन, 5 आसान तरीकों की लें मदद, कुछ ही दिनों में बॉन्डिंग होगी मजबूत

हाइलाइट्स कलीग्स के सामने स्माइल करके आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर सकते हैं. कलीग्स के साथ टी या कॉफी ब्रेक पर जाकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं.

How to make Strong Bonding with Colleagues: ऑफिस में अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर रिश्ता रखना सभी को पसंद होता है मगर कुछ लोग काफी एफर्ट करने के बाद भी कलीग्स को इंप्रेस नहीं कर पाते हैं. हालांकि, अगर आप ऑफिस में कलीग्स (Colleagues) के साथ गुड रिलेशन बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो महज 5 आसान टिप्स फॉलो करके आप कुछ ही दिनों में कलीग्स से अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं.

ऑफिस के कलीग्स से मजबूत रिश्ते बनाने के कई फायदे होते हैं. इससे ना सिर्फ आपका वर्कलोड कम हो जाता है, बल्कि मुश्किल टास्क से डील करना भी आसान लगने लगता है. वहीं, को-वर्कर का बेहतर बर्ताव आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है. तो आइए जानते हैं कलीग्स के साथ गुड रिलेशन बनाने के कुछ टिप्स.

स्माइल करते रहें

ऑफिस के कलीग्स से मेल-जोल बढ़ाने के लिए आपके चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी है. दरअसल, फेस की स्माइल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दर्शाती है, जिससे लोग आपकी तरफ आसानी से आकर्षित होने लगते हैं. ऐसे में ऑफिस के कलीग्स के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आएं.

कलीग्स की बात सुनें

ऑफिस में कुछ लोग कलीग्स की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके चलते कलीग्स भी आपसे कटा हुआ महसूस करने लगते हैं. अपने को-वर्कर की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें. ऐसे में अगर आप कलीग्स की बात को महत्व देंगे. तो वो आसानी से आपके नजदीक आने लगेंगे.

टी-ब्रेक पर जाएं

कलीग्स के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने के लिए आप उनके साथ चाय या कॉफी पीने जा सकते हैं. हालांकि, हमेशा ऐसा करने से बचें, मगर कलीग्स के फोर्स करने पर आप एक या दो बार उनके साथ टी-ब्रेक और कॉफी डेट एन्जॉय कर सकते हैं.

शो ऑफ करने से बचें

कई बार को-वर्कर को इंप्रेस करने के लिए लोग हद से ज्यादा शो ऑफ करने लगते हैं. ऐसे में कलीग्स आपको महत्व नहीं देते हैं. इसलिए कलीग्स के सामने फेक बनने की बजाए रियल रहने की कोशिश करें. इससे को-वर्कर से आपका रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत बनेगा.

लंच में ज्वॉइन करें

ऑफिस के दौरान कई लोग अकेले बैठकर लंच करना पसंद करते हैं. हालांकि कलीग्स के साथ मित्रता बढ़ाने के लिए आप उन्हें लंच में ज्वॉइन कर सकते हैं. इसके अलावा कलीग्स के साथ कॉफी टाइम और टी टाइम स्पेंड करके आप अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

