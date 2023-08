हाइलाइट्स अकेले डेट पर जाने को मास्टरडेटिंग कहा जाता है. सोलो डेटिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है.

Know About Masterdating or Solo Dating: पार्टनर के साथ तो डेट पर सब जाते हैं, लेकिन क्या कभी कोई अकेले भी डेटिंग पर जाता है? इसका जवाब है हां. अकेले डेट पर जाने को मास्टरडेटिंग (Masterdating) कहा जाता है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. बता दें कि सोलो डेटिंग को फॉलो कर रहे बहुत लोग इसका आनंद उठा रहे हैं. साथ ही अपना अनुभव एक-दूसरे से शेयर कर रहे हैं.

मास्टरडेटिंग के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोग एक-दूसरे को बता रहे हैं कि वो सोलो डेटिंग किस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं. अगर आप भी मास्टरडेटिंग या सोलो डेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं.

क्या है मास्टरडेटिंग?

रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अकेले खुद के साथ क़्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करने को मास्टरडेटिंग कहा जाता है. इस सोलो डेट के दौरान लोग अकेले घूमने निकलते हैं, खुद को ट्रीट और गिफ्ट देते हैं. साथ ही अपने अंदर छुपी खूबियों के बारे में सोचते हैं. मास्टरडेटिंग का ये चलन ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई और देशों में भी काफी बढ़ता जा रहा है.

मी-टाइम इन्जॉय करने का जरिया है

डेटिंग विशेषज्ञ मेलिसा स्टोन जो इस ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट का समर्थन करती हैं, उन्होंने “ग्लैमर यूके” से कहा कि मास्टरडेटिंग की प्रैक्टिस से मी-टाइम इन्जॉय करने और खुद के इंट्रेस्ट को जानने का मौका मिलता है, जिससे लोग अपनी रुचियों को जानकर उनको बढ़ावा दे सकते हैं. उन्होंने लोगों को खुद को डेट पर ले जाने और उन एक्टिविटीज को करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनको करना वो पसंद करते हैं. उनके अनुसार मास्टरडेटिंग वो चीज है जिसका इस्तेमाल अकेले क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, खुद की केयर करने और अपने खुद की कंपनी को इन्जॉय करने के लिए किया जाता है.

बिना कुछ सोचे इन्जॉय करें मास्टरडेटिंग

फेमस डेटिंग कोच एमी नोबाइल ने “द न्यूयॉर्क पोस्ट” से कहा कि मास्टरडेटिंग का मतलब है इस दौरान अपनी इच्छाओं, जरूरतों और उन चीजों के बारे में सोचना और समझना जो आपको ख़ुशी देती हैं. यह आपके अपने जुनून को उजागर करने के बारे में है, जो किसी भी चीज के लिए आपके अंदर छुपा हुआ है. एमी नोबाइल लोगों को सलाह देती हैं कि मास्टरडेटिंग ट्रेंड को फॉलो करते समय ज्यादा कुछ सोचने-समझने, परेशान होने या फिर अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है. बस बिना कुछ सोचे सोलो डेटिंग को इन्जॉय करना है. अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी ये दूसरों को आपसे प्यार करने के लिए आकर्षित करेगा. बता दें कि #MasterDating विश्व के कई देशों में टिकटॉक पर काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ है और सोलो डेटिंग पर लोगों ने अपने-अपने वीडियो भी शेयर किए हैं.

