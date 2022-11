पार्टनर की बेवफाई पर रोने के बजाय करें ये 6 जरूरी काम, जल्द कर सकेंगे मूव ऑन

हाइलाइट्स किसी अपने के सामने अपनी मनोदशा को व्‍यक्‍त करें. बदले की भावना से बचें और आगे का जरूरी निर्णय लें.

What to do after you find your partner cheating: जब कई बातें आपको यह संकेत देती हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर रहा है तो यह हालात आपके लिए मानसिक रूप से काफी डरावना हो सकता है. ऐसे हालात भावनात्‍मक रूप से तो आपको तोड़ते ही हैं, आपके भविष्‍य की सारी योजनाएं भी पत्‍ते की तरह बिखरने वाली होती हैं जिन्‍हें आप चाहकर भी बिखड़ने से रोक नहीं सकते. टीओआई के मुताबिक, पार्टनर अगर आपके साथ चीटिंग कर रहा है और इसकी जानकारी आपको हो गई तो आप खुद को इस हालात से सही सलामत बाहर निकालने के लिए ये काम करें.

पार्टनर की बेवफाई से ऐसे करें मूव ऑन

खुद की भावनाओं को बहने दें

दिल और विश्‍वास का टूटना आपको अंदर से तोड़ सकता है. इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी गहरी भावनाओं को बहने की छूट दें और जी भर कर रोएं. रोना हर बार आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये कई बार आपको मजबूत होने में मदद करता है.

किसी बहुत खास इंसान की लें मदद

आप उन दोस्‍तों या करीबी इंसानों के पास सारी भावनाओं को व्‍यक्‍त करें जो आपके दुख को अपना मानता हो और आपको बेहतर महसूस कराने में मदद कर सकें. जिनके पास आप खुलकर अपनी बात बताएं और हर बात साझा करें. ऐसा करने से आप हल्‍का महसूस करेंगे.

वजन ढूंडें

जब आप इस बात को स्‍वीकार लें तो ये पता करें कि आखिर आपके पार्टनर ने धोखा क्‍यों दिया या धोखा देने का इरादा क्‍या था.

ग्‍लानी से निकलें

ऐसी घटना होने पर यह विचार मन में आ सकता है कि क्‍या ये सब मेरे वजह से हुआ? ऐसी सोच स्‍वाभाविक है. लेकिन यह जान लें कि इसकी वजह आप खुद नहीं हो सकतीं. धोखा देना हर तरह से खुद का च्‍वाइस होता है.

बदले की भावना से बचें

अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप इसका बदला लेंगे तो आपको बता दें कि हो सकता है कि आपके इस सोच की वजह से आपको लाइफ में पछताना पड़े. बेहतर है कि आप अपने पार्टनर से इस विषय पर शांति से खुलकर बात करें और सोच समझकर निर्णय लें.





सोचें अब क्‍या है करना

यह निर्णय करें कि अब आपको क्‍या करना है. निर्णय लें कि आखिर आप अपने पार्टनर को सफाई देने का मौका देंगे या रिलेशनशिप से बाहर आएंगे.

