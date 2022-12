हाइलाइट्स नकारात्‍मक सोच की बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें. हो सकता है कि आपका पति किसी काम को लेकर तनाव में हों.

What To Do When Your Husband Ignores You: जब आप शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो रूठना और मनाना जीवन का हिस्‍सा बन जाता है. कहते हैं कि रिश्‍ते में थोड़ा बहुत रूठना-मनाना रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का काम करती हैं. हालांकि, कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ऐसा लगता है कि रिश्‍ता टूटने की कगार पर आ गया. ऐसे हालात को बेहतर बनाने के लिए धैर्य रखना जरूरी होता है. अगर आपकी शादी में भी कुछ ऐसी ही चीजें आजकल घट रही हैं और आपके पति लगातार कुछ दिनों से आपको इग्‍नोर कर रहे हैं तो कुछ बातों को अपनाकर आप अपने रिश्‍ते को दोबारा पहले जैसा बना सकती हैं. आइए जानते हैं कैसे.

पति इग्‍नोर करे तो करें ये काम

स्‍पेस दें

खुद का नेगलेक्‍टेड फील करने की बजाय अगर आप अपने पति को थोड़ा स्‍पेस दें और उसके खुद की समस्‍याओं को डील कर लेने का मौका दें. यकीन मानिए कि कुछ वक्‍त बाद खुद ही अपनी फीलिंग्‍स को आपके पास शेयर करने वो आएंगे. ऐसे में थोड़ा धैर्य से काम लें.

दयालू रहें

हो सकता है कि आप अपने पति की समस्‍याओं को नहीं जानती हों और ना ही आपका पति इस हालात में हो कि वो हर बात सोच समझकर आपके पास शेयर करे. ऐसे में आप दयालुता दिखाएं और सकारात्‍मक रहते हुए हालात को ठीक रखें. ऐसा करने से आपके पति के मन में आपके प्रति और भी प्‍यार व इज्‍जत बढ़ेगा.

बातचीत करें

शादी में बातचीत बनाए रखना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में अगर आपके पति आपको इग्‍नोर कर रहे हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए खुद ही पूछ लें कि आखिर क्या बात है? ब्‍लेम करने की बजाय आप बातचीत में विश्‍वास रखें.

जरूरतों को पूरा करें

अगर आपके पति को किसी चीज की जरूरत हो तो आप आप इस जिम्‍मेदारी को निभाएं. इसके लिए आप खुद पूछ सकती हैं कि आप उनकी क्‍या मदद कर सकती हैं.

रिलेशन में लाएं स्‍पार्क

अगर आपके रिश्‍ते से स्‍पार्क गायब हो गया है तो बेहतर होगा क‍ि आप इस दिशा में काम करें और आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आई किसी तरह की कमी को दूर करने का प्रयास करें.

काउंसलर की मदद लें

अगर हर तरह से आप दोनों के बीच बात ना बनें तो चीजों को ऐसे ही छोड़ने से बेहतर होगा कि आप काउंसलर की मदद लें.

