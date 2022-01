जान लें चाय बनाने का सही और आसान तरीका, पीते ही लोग करेंगे तारीफ

Right Way To Make Good Tea: सर्दियों में चाय-कॉफी (Tea-Coffee) का सेवन करना हर किसी को पसंद होता है. कई लोग तो दिनभर में कई बार चाय पीते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि चाय बनाने का सही तरीका क्या है. चाय हर किसी को अलग-अलग तरह से पसंद आती है. किसी को चाय में अदरक (Ginger) पसंद होती है तो किसी को इलायची. वहीं किसी को चाय में मसाला (Masala Tea) डाले बिना अच्छा नहीं लगता है तो कुछ लोग चाय में चीनी की जगह गुड़ डालते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसका चाय के साथ एक अलग सा रिश्ता है तो आपको चाय से जुड़े कुछ टिप्स जरूर जान लेने चाहिए. ये सभी टिप्स चाय के स्वाद को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं. कई लोगों को अभी तक सही तरीके से चाय बनाना तक नहीं आता है. आइए जानते हैं कैसे बनती है सही तरीके से चाय जो कि आपका मन खुश कर देगी.

हर्ब्स को ग्रेट करने की जगह कूट लें

चाय में हर्ब्स जैसे अदरक, इलायची, तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है. अधिकतर लोग अदरक को ग्रेट करके चाय में डालते हैं पर अगर आप चाय में यूनीक फ्लेवर एड चाहते हैं जो उसे कुछ नया सा स्वाद दे तो आपको अदरक, इलायची और तुलसी को एक साथ कूटकर उबलते हुए पानी में डालना होगा. तुलसी वाली चाय अगर आपको पसंद नहीं है तो उसकी जगह 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का कूट लें. 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 इलायची, 3-4 तुलसी की पत्तियां, बस इन तीनों को साथ में कूट लें और आपकी चाय में एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा.

सूखे हुए नींबू का करें इस्तेमाल

चाय में अगर आप सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्वाद देती है. अक्सर लेमन-टी बनाते समय मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल किया है? सूखे हुए नींबू का इस्तेमाल अरेबिक चाय में किया जाता है और ये काफी टेस्टी लगती है. इसके लिए बस पानी में चाय पत्ती उबालें और उसमें सूखे हुए नींबू की एक दो फांक डाल दें. एक अच्छा उबाल आने के बाद इसमें चीनी डालें. दूध डालना हो तो एकदम अंत में ही डालें नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है. आपकी अरेबिक लेमन-टी तैयार है और आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें.

चीनी की जगह इन चीजों का करें इस्तेमाल

चीनी वाली चाय को हेल्दी नहीं माना जाता है. रिफाइंड शुगर की जगह कुछ और स्वीटनर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. चाय में शक्कर की जगह आप शहद, ब्राउन शुगर, गुड़ और मुलेठी को एड कर सकते हैं. इनका फ्लेवर चाय को मिठास भी देगा और एक अलग स्वाद देगा जो नॉर्मल चाय से अलग होगी.

चाय पत्ती में न डालें इलायची और लौंग

कई लोग ऐसे होते हैं जो चाय की पत्ती में ही लौंग और इलायची डालकर रख देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अलग-अलग सामान न निकालना पड़े लेकिन ये तरीका सही नहीं है. ऐसे में चाय पत्ती और लौंग-इलायची दोनों की खुशबू पर असर पड़ता है. आप इन दोनों को अलग-अलग रखकर ही इस्तेमाल करें. चाय के सही फ्लेवर के लिए ये बहुत जरूरी है.

चाय को ऐसे बनाएं गाढ़ा और झागदार

चाय को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाने के लिए हाथ में करछी लिए उसे बार-बार ऊपर नीचे करें और साथ ही साथ चाय को अलग-अलग बर्तन में ट्रांसफर करते समय उसे थोड़ी ऊंचाई से गिराएं. ये करतब नहीं है बल्कि ये तो चाय बनाने का सही तरीका है. इससे ही चाय को गाढ़ा और झागदार बनाया जा सकता है. इसके पीछे वही साइंस है जो दूध को झागदार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है.

