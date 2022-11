स्किन केयर में ऐसे करें नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल, फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान

हाइलाइट्स मॉइश्चराइजर तत्वों से भरपूर सरसों का तेल त्वचा की ड्राइनेस कम करने में कारगर है. नहाने के पानी में नमक मिलाने से स्किन पर जमा टॉक्सिन्स आसानी से रिमूव हो जाते हैं.

Salt and mustard oil benefits for skin: चेहरे पर निखार लाने के लिए ज्यादातर लोग मार्केट में मिलने वाले मंहगे स्क्रब और फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं. बेशक मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट से आप इंस्टेंट निखार हासिल कर सकते हैं. मगर इसमें मौजूद केमिकल्स स्किन को डैमेज कर देते हैं. जिससे आपकी त्वचा कुछ ही समय में डल हो जाती है. ऐसे में नमक और सरसों के तेल (Salt and mustard oil) का इस्तेमाल आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

दरअसल नमक को जहां त्वचा का नेचुरल स्क्रबर माना जाता है. वहीं सरसों का तेल स्किन के लिए बेस्ट मॉइश्चराइजिंग एजेंट साबित हो सकता है. ऐसे में कुछ खास तरीकों से नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल करके आप मिनटों में त्वचा को ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हैं. लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें. तो आइए जानते हैं स्किन केयर में नमक और सरसों के तेल का इस्तेमाल और इसके कुछ फायदे के बारे में.

त्वचा पर नमक के फायदे

नमक को कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटैशियम का बेस्ट सोर्स माना जाता है. ऐसे में मिनरल्स से भरपूर नमक त्वचा में पोषक तत्वों की कमी पूरी करके स्किन सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है. वहीं इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल गुण स्किन को बैक्टीरिया फ्री करके झुर्रियों, झाइंयों, ड्राइनेस और डार्क सर्कल से छुटकारा दिलाने में मददगार होते हैं.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर में ऐसे करें कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल, त्वचा पर दिखने लगेगा मेकअप सा निखार

त्वचा पर सरसों के तेल का इस्तेमाल

सरसों का तेल त्वचा के लिए नेचुरल क्लींजर साबित हो सकता है. वहीं सरसों के तेल में मौजूद विटामिन ई और एंटी एजिंग तत्व बढ़ती उम्र के लक्षणों को कंट्रोल करके त्वचा पर चमक लाने में सहायक होते हैं. इसके अलावा मॉइश्चराइजर तत्वों से भरपूर सरसों का तेल त्वचा की ड्राइनेस और झाइयां कम करने के साथ-साथ डार्क स्पॉट्स, पिंपल और एक्ने पर भी असरदार होता है. आइए जानते हैं स्किन केयर में सरसों के तेल और नमक का इस्तेमाल करने के तरीके.

सरसों के तेल और नमक से बनाएं स्क्रब

सरसों के तेल और नमक का स्क्रब तैयार करने के लिए ¼ कप सरसों के तेल में 1 चम्मच नमक मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में फेस की मसाज करें. इससे त्वचा के डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और आपकी त्वचा नेचुरली चमक जाएगी. बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 1-2 बार ये नुस्खा आजमाएं.

ये भी पढ़ें: स्किन केयर के लिए कैसे करें थर्मल वॉटर का इस्तेमाल? यहां जानें जरूरी टिप्स

नहाने के पानी में नमक मिक्स करें

नहाने के पानी में नमक मिलाने से स्किन पर जमा टॉक्सिन्स आसानी से रिमूव हो जाते हैं. वहीं नमक स्किन पोर्स को डीप क्लीन करके त्वचा की रंगत में सुधार लाने का भी काम करता है. ऐसे में नहाते समय 20-22 लीटर पानी में 3 चम्मच नमक मिला लें और बेहतर नतीजों के लिए हफ्ते में 2 दिन इस नुस्खे को ट्राई करें.

फेस पर आएगा इंस्टेंट ग्लो

चेहरे पर तुरंत निखार लाने के लिए भी आप नमक के स्क्रब की मदद ले सकते हैं. इसके लिए 1 चम्मच नमक में आधा चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 5-10 मिनट तक स्क्रब करने के बाद साफ पानी से फेस वॉश कर लें. इससे आपका चेहरा आसानी से चमक जाएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Fashion, Lifestyle, Skin care