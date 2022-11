सर्दियों में इन तरीकों से पहनें साड़ी, ठंड से बचाव के साथ मिलेगा स्टाइलिश लुक

हाइलाइट्स डार्क कलर की साड़ी के साथ लाइट शेड हाईनेक ब्लाउज महिलाओं को काफी स्टाइलिश लुक दे सकता है. सर्दियों में साड़ी के साथ पश्मीना और सिल्क की शॉल पहनना महिलाओं के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है.

Tips to carry saree in winters: देश में महिलाओं के साड़ी पहनने का रिवाज सदियों पुराना है. स्पेशल ओकेजन से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर महिलाएं साड़ी में खुद को कंफर्टेबल फील करती है. हालांकि सर्दियों में साड़ी पहनकर ठंड से बचना महिलाओं के लिए काफी मुश्किल टास्क होता है. ऐसे में अगर आप चाहें तो सर्दियों में कुछ खास तरीकों से साड़ी पहनकर, ठंड से बचाव करने के साथ-साथ स्टाइलिश लुक (Stylish look) भी कैरी कर सकती हैं.

सर्दियों में ठंड से सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को साड़ी के ऊपर गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं. जिसके चलते महिलाओं की साड़ी का लुक पूरी तरह से छुप जाता है. वहीं वुलेन क्लोथ को अवॉयड करने से महिलाओं को सर्दी लगने का भी खतरा रहता है. ऐसे में साड़ी पहनने के कुछ टिप्स आपके बेहद काम आ सकते हैं. जिसे फॉलो करके आप सर्दियों में साड़ी के साथ भी कंफर्टेबल और बेस्ट लुक पा सकती हैं.

ओवरकोट ट्राई करें

साड़ी के साथ ओवरकोट पहनना काफी ट्रेंडिंग में है. ऐसे में सर्दियों के दौरान साड़ी पर कन्ट्रास्टिंग ओवरकोट कैरी करके आप अपने लुक को एन्हॉन्स कर सकती हैं. वहीं ब्लैक और ब्राउन कलर के ओवरकोट हर रंग की साड़ी पर सूट करते हैं. मगर ओवरकोट पहनते समय लम्बाई और फिटिंग को ध्यान में रखना न भूलें.

फुल स्लीव ब्लाउज पहनें

सर्दियों में स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक पाने के लिए आप साड़ी के साथ फुल स्लीव्स ब्लाउज पहन सकती हैं. इससे साड़ी में आपका लुक ऑसम नजर आएगा. इसके अलावा फुल स्लीव्स ब्लाउज की जगह शर्ट पहनना भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. वहीं शर्ट के साथ सिंपल ज्वेलरी पहनकर आप कूल और डिफरेंट लुक ट्राई कर सकती हैं.

जैकेट कैरी करें

सर्दियों में साड़ी के साथ जैकेट पहनकर भी आप आसानी से बेस्ट और स्टाइलिश लुक कैरी कर सकती हैं. ऐसे में एथनिक, डेनिम और लेदर जैकेट या ब्लेजर का सेलेक्शन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. वहीं आप जैकेट और ब्लेजर के बटन को कंफर्ट के हिसाब से खोलकर या बंद करके भी रख सकती हैं.

हाईनेक ब्लाउज पहनें

साड़ी के साथ कन्ट्रास्टिंग हाईनेक ब्लाउज पहनने का फैशन काफी ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में सर्दियों के दौरान आप साड़ी के साथ हाई नेक ब्लाउज भी ट्राई कर सकती हैं. बता दें कि डार्क कलर की साड़ी के साथ लाइट शेड हाईनेक ब्लाउज आपको काफी स्टाइलिश लुक दे सकता है.

साड़ी और शॉल का कॉम्बीनेशन

सर्दियों में साड़ी के साथ शॉल कैरी करना भी महिलाओं के लुक को एन्हॉन्स करने का काम करता है. वहीं साड़ी के साथ पश्मीना और सिल्क की शॉल पहनना आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इससे न सिर्फ आप ठंड से बच सकती हैं बल्कि कंधे के एक छोर पर शॉल डालकर आप ट्रेडिशनल स्टाइलिश लुक हासिल कर सकती हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

