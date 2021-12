साइंटिस्टों ने खोजा ब्लड में कैंसर सेल्स का पता लगाने बेहद प्रभावी तरीका - स्टडी

Cancer cells can be Detected in the Blood : रूस की सेराटोव स्टेट यूनिवर्सिटी (Saratov State University) के साइंटिस्टों ने ब्लड में कैंसर सेल्स का पता लगाने के लिए एक नया और बेहद प्रभावी तरीका निकाला है. ‘साइंटिफिक रिपोर्ट्स (Scientific Reports)’ जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के अनुसार, साइंटिस्टों ने लेजर विकिरण (laser radiation) के पैरामीटर्स यानी मानकों का पता लगाया है, जिस पर मेलेनोमा सेल्स (melanoma cells) अल्ट्रासोनिक सिग्नल (ultrasonic signal) उत्पन्न करती हैं, जिससे ब्लड की एक महत्वपूर्ण मात्रा का विश्लेषण करना, यहां तक कि प्रारंभिक चरण के कैंसर (Early stage cancer) का पता लगाना संभव हो जाएगा. रिसर्चर्स के अनुसार, कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 90 प्रतिशत दर मेटास्टेसिस (Metastasis) के बनने से संबंधित होती है. बता दें कि जब किसी बॉडी पार्ट में ट्यूमर बढ़ता है, तो वह तेजी से कोशिकाएं यानी सेल्स बनाता है, ये सेल्स रक्त प्रवाह (ब्लडस्ट्रीम) में आ जाते हैं. इसके बाद ये सेल्स शरीर के दूसरे पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं और नए ट्यूमर का निर्माण करते हैं. इसे मेटास्टेसिस (metastasis) कहते हैं.

इसके प्राथमिक ट्यूमर (primary tumor) को अक्सर सफलता के साथ सर्जरी द्वारा हटा दिया जाता है. लेकिन मेटास्टेटिक कैंसर (metastatic cancer) के विपरीत गैर-मेटास्टेटिक कैंसर (non-metastatic cancer) उपचार योग्य होता है, जिसमें विभिन्न अंगों में कई मेटास्टेसिस (metastasis) विकसित होते हैं. ऐसे में जरूरी है कि मरीज के खून में कैंसर सेल्स का जल्द से जल्द पता लगाया जाए.

कैसे चलता है पता

इस प्रोसेस में, ब्लड के साथ एक नमूना फ्लो साइटोमीटर (flow cytometry) में रखा जाता है, जो रक्त कोशिकाओं (Blood Cells) को एक लेजर बीम (laser beam) के माध्यम से एक समय में एक कोशिका में प्रवाहित करता है और कोशिकाओं की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है.

ये प्रोसेस ब्लड सेल्स का आंकलन करना संभव बनाती है और डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में मदद करती है. कृत्रिम कैंसर कोशिकाएं (artificial cancer cells) विकसित की हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के समान ही ध्वनि उत्पन्न करती हैं.

